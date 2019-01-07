Затонуле в Чорному морі судно могло перевозити вугілля з ОРДЛО

Фото: затонулий корабель (marinetraffic.com)

Російський порт Азов часто використовується для експорту видобутого в ОРДЛО вугілля

Затонуле в Чорному морі вантажне судно Volgo-Balt 214 могло перевозити вугілля, який видобули на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Повідомляється, що судно перевозило вугілля з порту Азов (Російська Федерація) до порту Самсун (Туреччина).

"Цей російський порт в Ростовській області часто використовується для незаконного вивозу вугілля з окупованого Донбасу до портів Туреччини та інших країн", - зазначили в міністерстві.

Також в МінТОТ уточнили, що до літа корабель Volgo-Balt 214 ходив під російським прапором.

Нагадаємо, раніше представник МЗС України Василь Кирилич заявив, що корабель затонув після того, як у борт вдарила сильна хвиля.

В результаті катастрофи загинули чотири українця. Загалом відомо про загибель шести людей, решта, по всій видимості, є громадянами Азербайджану. Всього на борту судна перебували 13 членів екіпажу. Семеро постраждалих госпіталізували до лікарень турецького Самсуна.