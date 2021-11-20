Український боксер вп'яте захистив чемпіонський пояс WBA

Український боксер Артем Далакян вп'яте захистив чемпіонський титул WBA в найлегшій вазі. Він переміг технічним нокаутом у дев'ятому раунді претендента з Панами Луїса Консепсьона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WBA Boxing .

Український боксер з перших раундів був мобільнішим і винахідливішим за суперника. У п'ятому раунді Далакян двічі відправив Консепсьона в нокдаун.

У дев'ятому раунді українець обрушив на суперника серію атак з декількох потужних ударів в голову, відправивши його в черговий нокдаун. Після цього команда Панамського боксера прийняла рішення припинити поєдинок.

Бій проходив на арені ACCO International в Києві.