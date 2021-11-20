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Український боксер вп'яте захистив чемпіонський пояс WBA

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Київ, Субота 20 листопада 2021 22:43
Український боксер вп'яте захистив чемпіонський пояс WBA Фото: український боксер Артем Далакян (instagram.com.artem_dalakyan)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Український боксер Артем Далакян вп'яте захистив чемпіонський титул WBA в найлегшій вазі. Він переміг технічним нокаутом у дев'ятому раунді претендента з Панами Луїса Консепсьона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WBA Boxing.

Український боксер з перших раундів був мобільнішим і винахідливішим за суперника. У п'ятому раунді Далакян двічі відправив Консепсьона в нокдаун.

У дев'ятому раунді українець обрушив на суперника серію атак з декількох потужних ударів в голову, відправивши його в черговий нокдаун. Після цього команда Панамського боксера прийняла рішення припинити поєдинок.

Бій проходив на арені ACCO International в Києві.

Далакян вп'яте захистив свій чемпіонський титул. Чемпіоном світу він став у грудні 2018 року, здобувши перемогу над американцем Брайаном Вілорієм.

У цьому ж році Далакян перший раз захистив свій чемпіонський пояс, перемігши таїландця Сірічайю Тайена.

Нагадаємо, в 2017 році Далакян очолив рейтинг Міжнародної боксерської асоціації WBA у найлегшій категорії.

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