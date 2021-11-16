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ЧС-2022: хто відібрався на Мундіаль від Європи, а хто зіграє в плей-офф

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Вівторок 16 листопада 2021 23:55
ЧС-2022: хто відібрався на Мундіаль від Європи, а хто зіграє в плей-офф Фото: груповий етап відбору на ЧС-2022 у Європі завершився (twitter.com/UEFAcom_ru)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 16 листопада, завершився груповий раунд відбору на Чемпіонат світу-2022 в Катарі. 10 збірних вже отримали путівки на Мундіаль, збірна України побореться за право виступати в Катарі через плей-офф.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Перші місця в своїх групах, а так і путівки в Катар, завоювали Сербія, Іспанія, Швейцарія, Франція, Бельгія, Данія, Нідерланди, Хорватія, Англія і Німеччина.

У плей-офф зі своїх груп вийшли Португалія, Швеція, Італія, Україна, Уельс, Шотландія, Туреччина, Росія, Польща і Північна Македонія. З Ліги націй: Австрія та Чехія.

Стадія плей-офф буде проходити по-новому. Цього разу 12 команд розігруватимуть лише 3 путівки до Катару. Крім 10 збірних, які зайняли другі місця в своїх групах, в плей-офф виступлять дві команди з Ліги Націй. Всі учасники будуть розбиті на три сітки і на сіяних і насіяних. Спершу в кожній з сіток відбудуться "півфінали", а потім"фінали". Обидва протистояння складатимуться з одного матчу. Господарем поля будуть сіяні Збірні.

"Сіяні" збірні: Португалія, Шотландія, Італія, Росія, Швеція та Уельс.

"Несіяні": Польща, Північна Македонія, Туреччина, УКРАЇНА, Австрія та Чехія.

Жеребкування пройде 26 листопада. Півфінали плей-офф відбудуться 24 березня 2022-го року, а фінали - 29-го березня.

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