Всупереч усьому. Україна обіграла Боснію і зіграє в плей-офф відбору на ЧС-2022

Збірна України зіграє в плей-офф відбору на Чемпіонат світу - 2022 в Катарі. "Жовто-сині" в заключному поєдинку групового етапу обіграли Боснію і Герцеговину 2:0, а в паралельному матчі з таким же рахунком Франція обіграла Фінляндію.

Українці вийшли на матч дуже зарядженими. І з перших хвилин побігли на ворота боснійців. Вже на 6-й хвилині "жовто-сині" створили перший момент. Малиновський отримав невелику свободу і потужно пробив метрів з 25-ти. М'яч пройшов трохи повз ворота. Потім непогано з-за меж штрафного стріляли Зінченко і Ярмоленко, але їх удари також пройшли в сантиметрах від штанги.

У середині тайму два шанси відзначитися мав Яремчук. Спершу він мало не дотягнувся до м'яча, перебуваючи на лінії воротарського. А потім, отримавши передачу в штрафний, пробивав з кута воротарського майданчика, але цього разу свою команду врятував кіпер боснійців Василь.

Боснійці намагалися швидко доставляти м'яч вперед, але змогли створити лише один момент біля воріт української збірної. Щоправда, він коштував усіх моментів українців. На останній хвилині тайму Хаджикадуніч виграв верхову боротьбу після подачі кутового і, здавалося, пробивав напевно в нижній кут воріт українця, але неймовірний сейв зробив Бущан, відбивши м'яч у штангу. А далі нашого кіпера підстрахував Забарний, зігравши першим на відскоку. М'яч після цього потрапив у боснійця і поле покинув.

У другій половині українці знову продовжили облогу боснійських воріт, але довго так і не могли пробити пролом в оборонних рядах господарів. Лише на 57-й хвилині Малиновський таки розрізав оборону Боснії і вивів Яремчука на хорошу позицію, але удар нашого форварда в останній момент заблокував Ахмедходжіч. А вже через пару хвилин українцям таки вдалося рахунок відкрити. Циганков пройшов по Лівому флангу і прострілив у штрафну на Ярмоленка. Той по м'ячу потрапити не зміг, але першим на добиванні виявився Зінченко, який і переправив круглий у сітку - 1:0.

Після цього градус матчу підвищився до максимуму. Боснійці побігли відіграватися, а українці вже грали з розумінням того, що помилка в обороні неприпустима. При тому всьому, що в паралельному матчі Франція вже обігравала Фінляндію. А так і друге місце в онлай-таблиці було за українцями.

Ближче до кінця поєдинку моментів біля воріт Бущана стало значно більше. Основним з них став удар у падінні через себе від Превляка, але кіпер українців м'яч потягнув з-під поперечини. І відразу ж спрацював "джокер" "жовто-синіх". На 79 - й хвилині оборона боснійців не чітко зіграла при створенні штучного офсайду, упустивши Довбика, той вийшов віч-на-віч і чітко шанс реалізував - 2:0. Цей гол був шалено потрібним у нинішній ситуації. Результативну передачу, до речі, зробив Шапаренко, який також вийшов із лави запасних.

Під кінець матчу Довбик міг взагалі оформити дубль. Український форвард обіграв уже кіпера боснійців, але його удар з лінії воріт відбив захисник господарів Ковачевич. Але й цього вистачило, щоб здобути таку важливу перемогу, яка завдяки перемозі французів над фінам дозволила українцям пробитися до плей-офф.

Нинішній плей-офф пройде за новою системою - 12 команд розігруватимуть 3 путівки. Серед них 10 збірних, які посіли другі місця у своїх групах, та дві команди з Ліги націй. Спершу команди будуть розбиті на "півфінали" у трьох сітках. А потім доля путівки вирішиться у так званому "фіналі" плей-офф кожної сітки.

Протистояння складатимуться з одного матчу на кожній із стадій. Перевагу свого поля отримає "сіяна" команда. Україна, до речі, буде несіяною. Жеребкування пройде 26 листопада. Півфінали плей-фф відбудуться 24 березня 2022 року, а фінали - 29 березня.

БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА-УКРАЇНА 0:2

Зінченко, 59, Довбик, 79

Боснія і Герцеговина: Василь - Ахмедходжіч, Хаджикадуніч (Наліч, 71), Ковачевіч, Сушіч - Прціч (Круніч, 64), Хаджиахметовіч, Гояк (Цимірот, 64) - Стевановіч, Деміровіч (Кодро, 80), Менало (Превляк, 71)

Україна: Бущан - Тимчик, Забарний, Матвієнко, Соболь (Шапаренко, 64) - Малиновський (Сидорчук, 81), Степаненко, Зінченко - Ярмоленко (Караваєв, 82), Яремчук (Довбик, 75), Циганков (Зубков, 75)