"Осознанно и без конфликтов". В команде Усика объяснили разрыв с промоутером Красюком

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на talkSPORT .

"Время строить свое"

Руководитель команды Усика и СЕО платформы Ready to Fight Сергей Лапин прокомментировал разрыв так:

"Это естественный этап, через который проходили многие - Мейвезер, Де Ла Хойя, Пакьяо, Альварес. Усик дошел до момента, когда пришло время строить что-то свое. У него сильная, профессиональная команда, которая давно отвечает за ключевые направления - от тренировочного процесса до развития бренда".

Лапин также подчеркнул, что решение было принято "осознанно, без конфликтов и с уважением к общему опыту".

Разрыв состоялся за три недели до реванша с британцем Даниэлем Дюбуа, который пройдет 19 июля в Лондоне.

Красюк попрощался в Instagram

О разрыве сотрудничества сообщил Александр Красюк. 22 июня он опубликовал соответствующий пост на своей странице в Instagram.

Партнерство между Усиком и компанией K2 Promotions под руководством Красюка длилось с 2013 года, когда после золотой Олимпиады в Лондоне-2012 украинец перешел в профессионалы. Вместе они прошли путь от дебюта на профи-ринге до абсолютного чемпионства сразу в двух весовых категориях.

Пока неизвестно, завершит ли Усик карьеру как "свободный агент", или подпишет новое соглашение с другим промоутером.