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"Осознанно и без конфликтов". В команде Усика объяснили разрыв с промоутером Красюком

Понедельник 23 июня 2025 17:43
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"Осознанно и без конфликтов". В команде Усика объяснили разрыв с промоутером Красюком Фото: Усик и Красюк работали вместе 12 лет (instagram.com/alex.krassyuk)
Автор: Андрей Костенко

Команда Александра Усика впервые прокомментировала неожиданный разрыв с промоутером Александром Красюком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на talkSPORT.

"Время строить свое"

Руководитель команды Усика и СЕО платформы Ready to Fight Сергей Лапин прокомментировал разрыв так:

"Это естественный этап, через который проходили многие - Мейвезер, Де Ла Хойя, Пакьяо, Альварес. Усик дошел до момента, когда пришло время строить что-то свое. У него сильная, профессиональная команда, которая давно отвечает за ключевые направления - от тренировочного процесса до развития бренда".

Лапин также подчеркнул, что решение было принято "осознанно, без конфликтов и с уважением к общему опыту".

Разрыв состоялся за три недели до реванша с британцем Даниэлем Дюбуа, который пройдет 19 июля в Лондоне.

Красюк попрощался в Instagram

О разрыве сотрудничества сообщил Александр Красюк. 22 июня он опубликовал соответствующий пост на своей странице в Instagram.

Партнерство между Усиком и компанией K2 Promotions под руководством Красюка длилось с 2013 года, когда после золотой Олимпиады в Лондоне-2012 украинец перешел в профессионалы. Вместе они прошли путь от дебюта на профи-ринге до абсолютного чемпионства сразу в двух весовых категориях.

Пока неизвестно, завершит ли Усик карьеру как "свободный агент", или подпишет новое соглашение с другим промоутером.

Ранее Дюбуа сделал дерзкое заявление перед поединком с Усиком.

Также мы писали, сколько денег заработает Усик за реванш с Дюбуа.

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