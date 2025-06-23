"Бомбы будут лететь всю ночь". Дюбуа сделал дерзкое заявление перед реваншем с Усиком
Действующий чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе - британец Даниэль Дюбуа поделился ожиданиями от предстоящего реванша против Александра Усика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Дюбуа Sky Sports.
"Я не позволю себе проиграть"
26-летний британец заявил, что настроен только на победу:
"Это будет настоящий фейерверк. Бомбы будут лететь всю ночь - и эти бомбы буду бросать я. Я пройду через все, что нужно. Я не позволю себе проиграть".
Дюбуа признает мастерство Усика, но считает, что уже пришло его время:
"Он топовый боец, один из лучших в мире. Но сейчас мое время. Я - молодой лев, должен доказать, что я настоящая новая сила в дивизионе. Сегодня у меня подготовка, еще больше подготовки, а потом будут бой и уничтожение".
"Держу эмоции под контролем"
Дюбуа заверил, что следующий бой - ключевой в его карьере:
"Это будет что-то грандиозное. Глобальное событие - его будут смотреть все. И я не могу его дождаться. Это значит для меня очень много".
Также он добавил, что чувствует себя уверенно - как физически, так и морально.
"Я в хорошей физической форме. Психологически также готов. Я сосредоточен, держу эмоции под контролем. И я сделаю свое дело. Цель - абсолютное чемпионство. Это вершина в боксе".
Главное о бое Усик - Дюбуа 2
Бой-реванш между Усиком и Дюбуа состоится в субботу, 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало главного боя вечера - ориентировочно в 22:00 по киевскому времени.
Это будет первый поединок за титул абсолютного чемпиона в хевивейте в Великобритании.
Перед поединком Усик владеет поясами WBA, WBC и WBO. В собственности британца - пояс IBF, от которого год назад добровольно отказался украинец.
Оба соперника получат за этот бой рекордные в своих карьерах гонорары.
В первом бою, состоявшемся 26 августа 2023 года во Вроцлаве, Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.
Противостояние не обошлось без споров. В пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец присел на пол ринга. Впрочем рефери не засчитал нокдаун, признав что удар пришелся ниже пояса, хотя Дюбуа считал его чистым. Это привело к скандалу, однако апелляция британцев не изменила результата.
Накануне стало известно, что Усик и его промоутер неожиданно прекратили сотрудничество, которое длилось 12 лет.
Также Усик сказал, кто станет новым абсолютным чемпионом мира в хевивейте после него.