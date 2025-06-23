ua en ru
Пн, 23 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Бомбы будут лететь всю ночь". Дюбуа сделал дерзкое заявление перед реваншем с Усиком

Понедельник 23 июня 2025 13:40
UA EN RU
"Бомбы будут лететь всю ночь". Дюбуа сделал дерзкое заявление перед реваншем с Усиком Фото: Даниэль Дюбуа (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Действующий чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе - британец Даниэль Дюбуа поделился ожиданиями от предстоящего реванша против Александра Усика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Дюбуа Sky Sports.

"Я не позволю себе проиграть"

26-летний британец заявил, что настроен только на победу:

"Это будет настоящий фейерверк. Бомбы будут лететь всю ночь - и эти бомбы буду бросать я. Я пройду через все, что нужно. Я не позволю себе проиграть".

Дюбуа признает мастерство Усика, но считает, что уже пришло его время:

"Он топовый боец, один из лучших в мире. Но сейчас мое время. Я - молодой лев, должен доказать, что я настоящая новая сила в дивизионе. Сегодня у меня подготовка, еще больше подготовки, а потом будут бой и уничтожение".

"Держу эмоции под контролем"

Дюбуа заверил, что следующий бой - ключевой в его карьере:

"Это будет что-то грандиозное. Глобальное событие - его будут смотреть все. И я не могу его дождаться. Это значит для меня очень много".

Также он добавил, что чувствует себя уверенно - как физически, так и морально.

"Я в хорошей физической форме. Психологически также готов. Я сосредоточен, держу эмоции под контролем. И я сделаю свое дело. Цель - абсолютное чемпионство. Это вершина в боксе".

Главное о бое Усик - Дюбуа 2

Бой-реванш между Усиком и Дюбуа состоится в субботу, 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало главного боя вечера - ориентировочно в 22:00 по киевскому времени.

Это будет первый поединок за титул абсолютного чемпиона в хевивейте в Великобритании.

Перед поединком Усик владеет поясами WBA, WBC и WBO. В собственности британца - пояс IBF, от которого год назад добровольно отказался украинец.

Оба соперника получат за этот бой рекордные в своих карьерах гонорары.

В первом бою, состоявшемся 26 августа 2023 года во Вроцлаве, Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Противостояние не обошлось без споров. В пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец присел на пол ринга. Впрочем рефери не засчитал нокдаун, признав что удар пришелся ниже пояса, хотя Дюбуа считал его чистым. Это привело к скандалу, однако апелляция британцев не изменила результата.

Накануне стало известно, что Усик и его промоутер неожиданно прекратили сотрудничество, которое длилось 12 лет.

Также Усик сказал, кто станет новым абсолютным чемпионом мира в хевивейте после него.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс Александр Усик
Новости
РФ, Иран и КНДР - это коалиция убийц: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины
РФ, Иран и КНДР - это коалиция убийц: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде