Спальня, заваленная долларами: в Харькове разоблачили схему продажи "инвалидностей"

В Харькове правоохранители разоблачили схему незаконного оформления инвалидности военнообязанным. За 5-8 тысяч долларов им помогали получить документы, дававшие право на отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины.

По данным следствия, к схеме причастны два врача медицинских учреждений - невропатолог и заведующий терапевтическим отделением, водитель, оператор компьютерного набора областного заведения здравоохранения и гражданский сообщник.

Водитель и гражданский мужчина подыскивали "клиентов" среди военнообязанных и направляли их к "нужным" медикам. Врачи оформляли медицинские выводы с фиктивными диагнозами, на основании которых создавали электронные направления в областной медцентр.

Оператор компьютерного набора регистрировала документы в системе и передавала их на рассмотрение экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности (ЭКОФФО).

На основании этих документов мужчинам устанавливалась группа инвалидности, которая давала право на отсрочку от мобилизации.

Все участники схемы задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ.

Фото: в Харькове разоблачили схему продажи фиктивных инвалидностей (t.me/pgo_gov_ua)

В ходе санкционированных обысков у подозреваемых изъято более 243 тысяч долларов, около 750 тысяч гривен, более 50 тысяч евро и 700 фунтов стерлингов. По курсу НБУ общая сумма изъятых средств превышает 14,3 млн. гривен.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры всем пяти участникам схемы сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, совершенном по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).



По ходатайству прокурора четыре подозреваемых взяты под стражу без права внесения залога. Вопрос о мере пресечения пятому подозреваемому сейчас решается.



Правоохранители устанавливают других возможных участников схемы и лиц, воспользовавшихся ее услугами.