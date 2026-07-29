Спальня, завалена доларами: у Харкові викрили схему продажу "інвалідностей"

У Харкові правоохоронці викрили схему незаконного оформлення інвалідності військовозобов’язаним. За 5-8 тисяч доларів їм допомагали отримати документи, що давали право на відстрочку від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, до схеми причетні двоє лікарів медичних закладів - невропатолог і завідувач терапевтичного відділення, водій, операторка комп’ютерного набору обласного закладу охорони здоров’я та цивільний спільник.

Водій і цивільний чоловік підшукували "клієнтів" серед військовозобов’язаних та скеровували їх до "потрібних" медиків. Лікарі оформлювали медичні висновки з фіктивними діагнозами, на підставі яких створювали електронні направлення до обласного медцентру.

Операторка комп’ютерного набору реєструвала документи в системі та передавала їх на розгляд експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО).

На підставі цих документів чоловікам встановлювали групу інвалідності, що давала право на відстрочку від мобілізації.

Усіх учасників схеми затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Фото: у Харкові викрили схему продажу фіктивних інвалідностей (t.me/pgo_gov_ua)

Під час санкціонованих обшуків у підозрюваних вилучено понад 243 тисяч доларів, близько 750 тисяч гривень, понад 50 тисяч євро та 700 фунтів стерлінгів. За курсом НБУ загальна сума вилучених коштів перевищує 14,3 млн гривень.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури всім п’ятьом учасникам схеми повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, вчиненому за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).



За клопотанням прокурора чотирьох підозрюваних взято під варту без права внесення застави. Питання щодо запобіжного заходу п’ятому підозрюваному наразі вирішується.



Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та осіб, які скористалися її "послугами".