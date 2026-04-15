ua en ru
Ср, 15 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

СБУ разоблачила помощников нардепов на схеме для уклонистов

14:10 15.04.2026 Ср
2 мин
Сколько стоили услуги?
aimg Елена Чупровская
СБУ разоблачила помощников нардепов на схеме для уклонистов Иллюстративное фото: обещали выезд в обход пунктов пропуска: задержаны помощники нардепов (facebook.com/SecurSerUkraine)

СБУ, ГБР и Офис Генерального прокурора задержали двух помощников действующих народных депутатов Украины, которые торговали поддельными документами для уклонения от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Читайте также: Иностранный киллер хотел убить топ-чиновника ВМС: СБУ показала задержание в Одессе

Какова цена вопроса

Помощники нардепов предлагали клиентам несколько вариантов "услуг":

  • фиктивные выводы военно-врачебной комиссии о непригодности к службе по состоянию здоровья;
  • поддельные справки об "инвалидности";
  • фейковые удостоверения добровольческих формирований одной из территориальных общин;
  • или же - незаконный выезд в ЕС в обход официальных пунктов пропуска.

Цена "пакета" - 16 тысяч долларов.

СБУ разоблачила помощников нардепов на схеме для уклонистовФото: в Киеве задержали помощников нардепов (ssu.gov.ua)

Деньги взяли - и исчезли

После получения полной суммы мошенники сразу блокировали контакты своих клиентов и переставали выходить на связь.

Правоохранители задокументировали преступления обоих и задержали их после получения средств. Во время обысков изъяли смартфоны с доказательствами и деньги преступного происхождения.

СБУ разоблачила помощников нардепов на схеме для уклонистовФото: решается вопрос о мере пресечения для задержанных (ssu.gov.ua)

Что грозит задержанным

Обоим объявили подозрение по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество в крупных размерах. Санкция предусматривает до 8 лет лишения свободы. Вопрос о мере пресечения пока решается.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства дела.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о масштабной схеме в Одессе, где под видом общественной организации продавали "защиту" от мобилизации - с рейдами вместе с ТЦК и ежемесячной платой в 3 тысячи гривен.

Также мы писали, что командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди назвал уклонистов злом и призвал к усилению ответственности за уклонение от призыва.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Верховная рада Выезд за границу Мобилизация в Украине
Новости
Прилеты баллистики и сотни дронов в небе: ВСУ раскрыли детали ночной атаки россиян
Аналитика
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта