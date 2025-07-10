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"Адские санкции" США против России: что Грэм предлагает Трампу и когда проголосует Конгресс

Вашингтон, Четверг 10 июля 2025 17:45
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"Адские санкции" США против России: что Грэм предлагает Трампу и когда проголосует Конгресс Дональд Трамп (фото: Getty Images)
Автор: Роман Кот

На этой неделе в Конгрессе США активно заговорили о законопроекте сенатора Линдси Грэма, который предусматривает беспрецедентно жесткие санкции против России.

РБК-Украина рассказывает о сути этого документа и объясняет, почему после многомесячной паузы он снова стал актуальным.

Главное:

  • Чем законопроект Грэма опасен для России?
  • По каким причинам Конгресс затягивал с его принятием?
  • На какие уступки Трампу готовы пойти конгрессмены?

На этой неделе сенатор Линдси Грэм анонсировал рассмотрение Сенатом своего санкционного законопроекта на 9 июля, однако этого так и не произошло. Зато лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун сообщил, что документ пока еще дорабатывают.

"Мы работаем с администрацией (Трампа, - ред.), с Палатой представителей, чтобы попытаться придать ему готовый вид", – сообщил политик.

По его словам, голосование возможно до наступления августовских каникул в Конгрессе. Если же этого не произойдет, к нему вернутся не раньше 9 сентября. Но в целом, процесс рассмотрения зависит в большей степени от политических расчетов, чем от графика конгрессменов. Тем временем сам сенатор Грэм находится в Риме на Конференции по вопросам восстановления Украины, где также принял участие в заседании "коалиции решительных" – впервые на таком мероприятии появились представители американской власти.

Основные положения законопроекта

Законопроект Грэма (оригинальное название - Sanctioning Russia Act of 2025) под номером S.1241 был зарегистрирован еще в апреле этого года на фоне нерешительности Дональда Трампа о введении санкций против России. Его иногда также называют проектом Грэма-Блюменталя – по фамилии сенатора-демократа Ричарда Блюменталя, который также активно продвигает эту инициативу.

Как заявляли авторы законопроекта, его цель – применить настолько серьезные рычаги давления на Россию, чтобы Кремль в конце концов согласился прекратить агрессию против Украины и пошел на настоящие мирные переговоры.

Законопроект Грэма предусматривает целый ряд прямых и косвенных ограничений в отношении России. В частности, это замораживание активов и запрет на операции для высокопоставленных чиновников России, военнослужащих, олигархов и других лиц, которые поддерживают военных.

Документ вводит санкции против ключевых банков, таких как Центральный банк России, Сбербанк и Газпромбанк, одновременно запрещает учреждениям США осуществлять операции с Россией и ограничивает российским организациям листинг ценных бумаг на фондовых биржах США.

Кроме того, законопроект запрещает экспорт энергетических продуктов из США в Россию и инвестиции в российскую энергетику, вводит вторичные санкции против иностранных компаний, которые поддерживают добычу энергоресурсов в России, включая нефтегазовый и урановый секторы.

Кроме этих санкций, законопроект устанавливает значительные торговые ограничения, вводит 500% тарифы на все товары и услуги российского происхождения: энергетические продукты, которые будут применяться в дополнение к любым существующим тарифам.

Кроме того, вводятся вторичные торговые тарифы 500% против стран, которые сознательно продают, поставляют, передают или покупают нефть, природный газ, уран, нефтепродукты или нефтехимическую продукцию российского происхождения. Эти тарифы будут распространяться на все товары и услуги, импортируемые в Соединенные Штаты из этих стран.

Почему законопроект до сих пор не был принят

Хотя инициативу поддержали аж 85 сенаторов из 100, Линдси Грэм не спешил лоббировать его реальное рассмотрение в Сенате, ожидая неформального согласования законопроекта президентом США, хотя регулярно публично напоминал о своей инициативе. Параллельно сенаторы Грэм и Блюменталь совершили поездки в Украину и Европу, чтобы скоординировать позиции с партнерами США.

Сдвиг в этом отношении произошел в конце июня, когда после очередного телефонного разговора с российским диктатором Трамп начал выражать недовольство действиями Путина. 29 июня Грэм заявил, что достиг согласия с президентом США, хотя некоторые пункты законопроекта пришлось смягчить.

Пространство для маневра Трампа

В новую редакцию законопроекта включен ряд положений, дающих президенту США больше пространства для маневра в отношении России. В Белом доме настаивают, что документ должен сохранять исключительные полномочия президента в вопросах внешней политики. Суть сводится к тому, что финальное решение о введении или невведении каких-либо санкций будет принимать лично Трамп, а законопроект его к этому не обяжет.

Поэтому Трамп должен будет прийти к официальному выводу, что Россия или не хочет двигаться к мирному соглашению, или нарушает уже достигнутые мирные договоренности, или же совершает против Украины новую агрессию, или пытается свергнуть власть в Киеве.

Среди возможных послаблений законопроекта, которые обсуждаются – введение президентской отсрочки (waiver). Согласно ей, Трамп может однократно отложить применение 500% пошлин на 180 дней. Также возможна вторая отсрочка, но она требует одобрения Конгресса. Отсрочка не распространяется на страны, признанные спонсорами терроризма.

В мае Reuters, ссылаясь на анонимных европейских дипломатов, сообщило, что некоторые страны, в частности Германия и Венгрия, выражали беспокойство относительно вторичных тарифов. В ответ на эти опасения сенаторы, по словам источников, согласились включить в законопроект положение, которое позволяет президенту США освобождать определенные страны, товары или услуги от пошлин на 180 дней по соображениям национальной безопасности.

По данным Politico, в законопроект были добавлены исключения в отношении отдельных товаров. Они касаются гуманитарной помощи и деятельности, связанной с разведкой США. Эти изменения, по словам источников, были направлены на уменьшение сопротивления со стороны некоторых республиканцев и администрации Трампа, которые выступали за большую гибкость в реализации санкций, сообщило издание, ссылаясь на помощников сенаторов.

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