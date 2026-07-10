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Законопроект об "адских санкциях" США против России согласовали с Белым домом, - сенатор

19:30 10.07.2026 Пт
3 мин
Грэм заявил о формуле для завершения войны РФ против Украины
aimg Иван Носальский aimg Милан Лелич
Законопроект об "адских санкциях" США против России согласовали с Белым домом, - сенатор Фото: Линдси Грэм, сенатор США (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Текст законопроекта о жестких американских санкциях против РФ был согласован с администрацией президента Трампа. Ожидается, что его примет Конгресс.

Об этом на брифинге в Киеве заявил автор инициативы, сенатор Линдси Грэм, передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроект об "адских санкциях"

Документ, над которым сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль работали почти два года, должен предоставить Дональду Трампу инструменты для скорейшего завершения войны в Украине.

В частности, законопроект предоставляет президенту США полномочия вводить тарифы и жесткие ограничения против:

  • любой страны, продолжающей покупать российскую нефть и газ;
  • иностранных компаний и государств, помогающих Кремлю уклоняться от действующих санкций.

"Я рад объявить, что примерно 30 минут назад мы достигли согласия с Белым домом по поводу версии законопроекта о санкциях против России, которую они поддержат. Это означает, что он станет законом", - подчеркнул сенатор.

По словам конгрессмена, он планирует обсудить инициативу с лидерами республиканцев и демократов, чтобы продвинуть ее в Конгрессе. Таким образом, Трамп может получить инструменты, которые помогут завершить войну РФ против Украины.

Формула завершения войны

Грэм подчеркнул, что США могут помочь Украине в защите от баллистики.

"Если бы мы сделали это, в сочетании с созданием инструментов для наказания тех стран, которые поддерживают Путина, которые зарабатывают деньги на этой войне, тогда, я думаю, у нас будет лучший шанс за последние пять лет, с тех пор как я сюда приезжаю, посадить Путина за стол переговоров", - считает он.

Сенатор заверил, что знает страны, которые продолжают покупать российскую нефть и газ, а также обходить санкции.

"Когда я вернусь, мы проведем разговор с этими странами и президентом Трампом. Мы собираемся попытаться заставить их помочь нам положить конец этой войне… Я никогда не был настроен более оптимистично, чем сегодня, относительно того, что у нас есть формула для прекращения этой войны", - добавил он.

Что предусматривает законопроект Грэма

Напомним, санкционный законопроект Sanctioning Russia Act of 2025 (проект Грэма-Блюменталя) был зарегистрирован в Конгрессе США еще в апреле 2025 года.

Документ предусматривает жесткие ограничения против российских олигархов и банков, запрет на американские инвестиции в энергетику РФ, а также введение 500% тарифов на российские товары для третьих стран, которые продолжают покупать российские энергоресурсы.

Несмотря на поддержку 85 из 100 сенаторов, рассмотрение инициативы затягивалось из-за ожиданий согласования с Дональдом Трампом.

В конце июня прошлого года, также сообщалось, что по документу был достигнут компромисс с Белым домом.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

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