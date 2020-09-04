SpaceX вивела на орбіту нову партію інтернет-супутників

Фото: запуск ракети SpaceX (twitter.com SpaceX)

Американська компанія SpaceX Ілона Маска запустила ракету-носій Falcon 9 із 12-ю партією супутників Starlink. Запуск був здійснений у штаті Флорида з космодрому на мисі Канаверал..

Про це у Twitter повідомила прес-служба компанії.

Супутники будуть виведені на орбіту на висоті 550 км від Землі.

"Starlink забезпечать високошвидкісний широкосмуговий доступ в інтернет у місцях, де доступ був ненадійним, дорогим або зовсім неможливим", - йдеться в повідомленні.

Наразі на орбіті Землі знаходиться більше 600 супутників.

Нагадаємо, 7 серпня SpaceX вивела на орбіту 57 інтернет-супутників системи Starlink.

Як відомо, SpaceX хоче вивести на орбіту 12 тисяч міні-супутників Starlink, а в майбутньому 30 тисяч для створення повномасштабної мережі.