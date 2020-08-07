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SpaceX запустила на орбіту нову партію інтернет-супутників

Флорида, П'ятниця 07 серпня 2020 11:17
SpaceX запустила на орбіту нову партію інтернет-супутників
Фото: запуск Falcon 9 з інтернет-супутниками Starlink (twitter.com/SpaceX)
Автор: Игорь Литвиненко

Це десятий запуск супутників у рамках проекту Starlink

Американська компанія SpaceX провела успішний запуск ракети Falcon 9. Ракета доставить на орбіту чергову партію з 57 інтернет-супутників Starlink.

Про це повідомляє SpaceX в Twitter.

Крім супутників Falcon 9 виведе на орбіту два зонди Global-5 і 6 американської компанії BlackSky. Вони будуть здійснювати мультиспектральную зйомку Землі.

Цей запуск став десятим у рамках проекту Starlink. Спочатку запуск супутників планувався ще в липні, проте був перенесений із-за погодних умов.

Зазначимо, в рамках проект Starlink компанія SpaceX планує забезпечити високошвидкісним інтернетом ті місця Землі, де він раніше був ненадійним і дорогим. SpaceX планує надати комерційні послуги інтернету в США і Канаді в 2020 році, а по всьому світу - в 2021 році. На серпень заплановано ще два запуску супутників Starlink.

Раніше РБК-Україна писало, що SpaceX хоче вивести на орбіту 12 тисяч міні-супутників Starlink, а в майбутньому 30 тисяч для створення повномасштабної мережі.

Також повідомлялося, що наприкінці липня SpaceX провела запуск ракети із супутником для потреб Південної Кореї.

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