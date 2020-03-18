У США запустили ракету з інтернет-супутниками

Ілюстративне фото (twitter.com/spacex)

Супутникова мережа Starlink здатна забезпечити доступом в інтернет усіх жителів Землі

У Флориді стартувала ракета-носій Falcon 9 з інтернет-супутниками Starlink. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію SpaceX яка вела пряму трансляцію запуску.

Як повідомляється, ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX стартувала з космодрому на мисі Канаверал. Маршова ступінь вирушила в космос у п'ятий раз. Її не змогли повернути на плавучу платформу в Атлантичному океані.

Як зазначається, космічна супутникова мережа наступного покоління Starlink здатна забезпечити широкосмуговим доступом в інтернет усіх жителів Землі.

Раніше аерокосмічна компанія SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink, які мають створити глобальну мережу інтернету. Це вже п’ята місія з виводу супутників Starlink у космос. Їхня загальна кількість на орбіті тепер складає 300 штук.

Нагадаємо, у вівторок, 17 березня, в Китаї розбилася ракета-носій нового покоління середнього розміру Чанчжен-7А (Великий похід-7 А), після першого ж запуску, яка була апущена з космодрому Веньчан, проте потім виникла несправність.