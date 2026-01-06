Союзники Украины обсудили в Париже практическую реализацию гарантий безопасности

По его словам, во французской столице он провел встречу с начальником Генштаба ВС Великобритании генералом Ричем Найтоном, начальником Генерального штаба ВСУ генералом Андреем Гнатовым, а также командующим Вооруженных сил США в Европе генералом Алексусом Гринкевичем.

"Гарантии безопасности в Украине и условия их реализации были в центре обсуждений во время видеоконференции с начальниками генеральных штабов вооруженных сил коалиции желающих", - отметил Мандон.

Он добавил, что текущая военная работа, которая продолжается уже несколько месяцев в рамках коалиции и в сотрудничестве с Соединенными Штатами, призвана поддержать политические шаги, направленные на достижение прочного мира в Европе.