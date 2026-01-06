Союзники Украины обсудили в Париже практическую реализацию гарантий безопасности

Начальники генеральных штабов вооруженных сил стран "Коалиции желающих" во время встречи в Париже обсудили гарантии безопасности для Украины и механизмы их практической реализации.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник Генштаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон в соцсети Х.
По его словам, во французской столице он провел встречу с начальником Генштаба ВС Великобритании генералом Ричем Найтоном, начальником Генерального штаба ВСУ генералом Андреем Гнатовым, а также командующим Вооруженных сил США в Европе генералом Алексусом Гринкевичем.
"Гарантии безопасности в Украине и условия их реализации были в центре обсуждений во время видеоконференции с начальниками генеральных штабов вооруженных сил коалиции желающих", - отметил Мандон.
Он добавил, что текущая военная работа, которая продолжается уже несколько месяцев в рамках коалиции и в сотрудничестве с Соединенными Штатами, призвана поддержать политические шаги, направленные на достижение прочного мира в Европе.
Ранее сообщалось, что союзники Украины 6 января соберутся в Париже для согласования своего вклада в будущие гарантии безопасности для Киева в случае прекращения огня с Россией.
Встреча проходит в рамках более широких усилий по формированию общей позиции Украины, Европы и США, которую впоследствии могут представить российской стороне. Среди ключевых тем переговоров - возможное размещение иностранных войск на территории Украины после установления перемирия.
В рамках так называемой "коалиции желающих" уже есть страны, которые допускают свое присутствие в Украине после прекращения боевых действий. В начале января президент Украины также сообщал, что представители генеральных штабов и оборонного сектора отправились в Париж для проведения серии встреч.
В дальнейшем на уровне лидеров планируется доработка документов по безопасности с фокусом на гарантиях безопасности и восстановлении Украины. После этого запланирована серия встреч в США с участием широкого круга государств.
Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетит Париж. Там он примет участие в заседании "коалиции желающих" и встретится с французским коллегой Эмануэлем Макроном.