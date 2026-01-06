Союзники в Париже обсудят присутствие войск в Украине и письменные обязательства, - СМИ

Союзники Украины во вторник проведут встречу в Париже, чтобы максимально четко определить свой вклад в будущие гарантии безопасности для Киева в случае прекращения огня с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет издание, ожидается, что договоренности должны успокоить Украину и создать основу для дальнейших политических решений в случае паузы в боевых действиях.
К президенту Украины Владимиру Зеленскому во французской столице присоединятся более 27 мировых лидеров, а также высокопоставленные американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Встреча является частью более широких усилий по формированию единой позиции Украины, Европы и США, которую впоследствии могут представить российской стороне.
По данным Reuters, переговоры о прекращении войны, которая длится уже почти четыре года, заметно активизировались с ноября. В то же время признаков готовности России принять текущие предложения остается немного.
Ключевым препятствием для договоренностей остается вопрос территорий, тогда как боевые действия между сторонами не прекращаются.
Накануне саммита дипломаты сообщили, что в Париж прибыли военные чиновники, в частности глава Генерального штаба Украины. Их цель - зафиксировать конкретные военные обязательства, которые ранее оставались размытыми.
После этого политические лидеры смогут предоставить этим договоренностям необходимую поддержку.
Согласно ноте, направленной 35 приглашенным делегациям и с которой ознакомилось Reuters, ключевой темой встречи станет формирование многонациональных сил для Украины в случае прекращения огня - в координации с Киевом и при поддержке США.
Кроме того, организаторы стремятся договориться о более широком пакете гарантий безопасности, в частности обязательства, которые вступят в силу в случае нового нападения на Украину.
В конце декабря 2026 года президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал проведение в начале января в Париже заседания членов "Коалиции решительных". По его словам, во время встречи планируется определить вклад каждой страны в обеспечение гарантий безопасности для Украины.
В коалицию входят более 30 государств, в том числе ключевые партнеры Украины из Европы и США, которые обсуждают мирный план, гарантии безопасности и дальнейшую поддержку Украины после завершения войны.
Участие во встрече "Коалиции решительных" 6 января в Париже также примет генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Встреча состоится после консультаций советников коалиции, которые прошли 3 января в Киеве. Их положительно оценили как президент Украины Владимир Зеленский, так и новый руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.
Кроме того, США на парижской встрече на этой неделе будут представлять специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер.