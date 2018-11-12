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"Вибори" в ОРДЛО не мають жодних правових наслідків, - ЦВК

Новини » Політика    12.11.2018 - 11:08
Ілюстративне фото (wrsua.com)
Ілюстративне фото (wrsua.com)

"Вибори" відбулись з порушеннями Конситуції України та виборчого законодавства

У Центральній виборчій комісії України (ЦВК) наголошують, що "вибори", які відбулись 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областях, є нелегітимними. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ЦВК.

"Вони організовані й проведені в порушення норм Конституції України та виборчого законодавства, всупереч нормам і принципам міжнародного права. Внаслідок цього зазначені "вибори" не породжують будь-якого легітимного результату, тобто не мають жодних правових наслідків", - йдеться у повідомленні.

Відтак, Центрвиборчком категорично заперечує наявність будь-якого юридичного значення цих незаконних та маніпулятивних "виборів".

У ЦВК наголошують, що лише проведення виборів у повній відповідності до українського законодавства та стандартів ОБСЄ із забезпеченням відповідного міжнародного спостереження є запорукою правового результату виборчого процесу.

Нагадаємо, що 11 листопада на території ОРДЛО відбулись "вибори" ватажків так званих "Л/ДНР". Явка на "виборах" склала 80,1% у "ДНР", та 77% -у "ЛНР". За словами представника уповноваженого Верховної ради з прав людини на Донбасі Павла Лисянського, жителів окупованого Донбасу залякуванням змушували йти на "вибори".

Президент Петро Порошенко 10 листопада закликав жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей не голосувати на так званих "виборах".

Також у Міністерстві закордонних справ України заявили, що результати "виборів" на окупованому Донбасі не створюють жодних правових наслідків та не будуть визнані.

 

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