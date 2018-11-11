У НАТО заявили, що "вибори" на Донбасі суперечать мінськими угодами

Ілюстративне фото (nato.int)

НАТО не визнає "вибори" на Донбасі

НАТО не визнає "вибори" у самопроголошених "Донецькій/Луганській народних республіках". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, оприлюднену на сайті Альянсу.

В НАТО відзначили, що "вибори" на Донбасі суперечать букві і духу мінських угод і підривають зусилля з мирного вирішення конфлікту.

"НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах своїх міжнародно визнаних кордонів. Ми як і раніше закликаємо Росію вивести свої війська і припинити підтримку войовничих груп в Донецькій та Луганській областях України", - йдеться в заяві.

Крім того, НАТО закликає до повної імплементації мінських угод усіма сторонами. НАТО також підтримує зусилля нормандського формату і Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що через "вибори" на окупованому Донбасі українська сторона контактної групи в Мінську вимагає провести позачергове засідання.

Крім того, в Міністерстві закордонних справ України заявляли, що результати "виборів" на Донбасі не будуть визнані світовою спыльнотою.