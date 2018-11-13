Україна, Польща і Литва закликали G7 до санкцій проти морських портів РФ в Азовському морі

Фото: засідання (twitter.com/UKRinPL)

Міжпарламентська асамблея трьох країн також засудила ескалацію військового конфлікту в Україні з боку Російської Федерації

Міжпарламентська асамблея Україна-Польща-Литва закликала країни-члени Європейського Союзу і G7 (Великої сімки) ввести санкції проти російських морських портів в Азовському морі у відповідь на незаконну співпрацю з морськими портами на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Верховної Ради України.

Міжпарламентська асамблея трьох країн також засудила ескалацію військового конфлікту в Україні з боку Російської Федерації та мілітаризацію Азовського моря.

"Асамблея членів Верховної Ради України, Сейму Литви, Сейму і сенату Польщі закликає країни-члени Європейського Союзу і країни-члени Великої сімки ввести санкції проти російських морських портів в Азовському морі за їх незаконну взаємодію з морськими портами на території тимчасово окупованого Криму, які були закриті українською владою ", - йдеться в резолюції.

Крім того, міжпарламентська асамблея трьох країни закликала країни Євросоюзу продовжити санкції з шести місяців до року проти Російської Федерації, поки Москва повністю не виконає мінські домовленості і не буде відновлена територіальна цілісність України.

Також, згідно з резолюцією, асамблея закликала країни ЄС розглянути можливість посилення санкцій проти РФ у разі продовження ескалації на сході України.

Відзначимо, "вибори" на Донбасі та ситуацію в Азовському морі обговорять міністри закордонних справ країн-членів ЄС 19 листопада в Брюсселі.

Нагадаємо, сейм Литви одноголосно засудив проведення так званих виборів на окупованому Донбасі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Євросоюз глибоко стурбований через російське військове обладнання і особовий склад в непідконтрольних Україні районах Донбасу і закликає РФ припинити підживлювати конфлікт, підтримуючи бойовиків.