Радбез Білорусі прийняв постанову про стабілізацію ситуації в країні

Фото: протести в Білорусі (nn.by)

На даний момент тексту постанови немає

У Національному реєстрі правових актів зареєстрований документ, який має назву "Про заходи щодо стабілізації обстановки в Республіці Білорусь". Це постанова Ради Безпеки №1 від 24 серпня 2020 року.

Постанова опублікована на державному порталі pravo.by.

На даний момент тексту постанови немає. Документ буде опублікований на Національному правовому інтернет-порталі опівночі 26 серпня.

Відзначимо, у Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту незгодних з підсумками виборів президента, на яких переможцем був оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає цю посаду з 1994 року.

Нагадаємо, вчора президенти Білорусі та Російської Федерації Олександр Лукашенко і Володимир Путін обговорили ситуацію в Білорусі.

Раніше РБК-Україна писало, що Лукашенко привів війська у повну бойову готовність через "напруги" на зовнішньому кордоні.

Також повідомлялося, що президент Литви Гітанас Науседа назвав безпідставними заяви Лукашенка про нібито зовнішніх загроз.