ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Литві відреагували на заяви Лукашенка про зовнішні загрози

Вільнюс, Субота 22 серпня 2020 21:36
У Литві відреагували на заяви Лукашенка про зовнішні загрози
Фото: Гітанас Науседа (facebook com ualietuva)
Автор: Дмитро Левицький

Заяви білоруського режиму є безпідставними

Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на заяви діючого білоруського президента Олександра Лукашенка про нібито зовнішні загрози, з якими стикається Білорусь. Подібні заяви Лукашенка литовський президент назвав безпідставними.

Про це повідомляє литовське агентство Delfi.

За словами Науседи, метою подібних висловлювань Лукашенка є відволікання уваги від внутрішніх проблем Білорусі.

"Режим за будь-яку ціну намагається відвернути увагу від внутрішніх проблем Білорусі, говорячи про ймовірні зовнішні загрози, які не мають під собою жодних підстав", - наголосив він.

Зазначимо, таку позицію литовський лідер висловив після того, як під час робочого візиту до Гродно Лукашенко заявив про "серйозне пересування" сил НАТО біля західних кордонів БІлорусі.

Нагадаємо, Лукашенко перевів основні сили білоруської армії у повну боєготовність нібито через напруженість на західному кордоні; таке рішення було ухвалено вперше за останні 25 років.

Крім того, Лукашенко доручив Міноборони без попередження реагувати на порушення західного кордону сусідніми країнами.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусьЛитва
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся