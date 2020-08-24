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Лукашенко і Путін обговорили ситуацію на кордоні Білорусі з ЄС

Білорусь, Понеділок 24 серпня 2020 17:08
Лукашенко і Путін обговорили ситуацію на кордоні Білорусі з ЄС
Фото: Олександр Лукашенко і Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Лідери Білорусі та РФ провели телефонну розмову

Президенти Білорусі та Російської Федерації Олександр Лукашенко і Володимир Путін обговорили ситуацію в Білорусі. Особливу увагу було приділено ситуації на білоруському кордоні з Європейським союзом.

Про це повідомляє БеЛТА.

Наголошується, що телефонна розмова між Лукашенком і Путіним відбулася сьогодні вдень, 24 серпня.

"Президенти обговорили ситуацію всередині нашої країни та на зовнішньому контурі, особливо на західному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Також лідери Білорусі і РФ обговорили питання боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, сьогодні Білорусь звинуватила Литву в спробі порушення повітряного простору: нібито з території Литви убік кордону Білорусі був запущений зонд з восьми повітряних куль з антидержавною символікою.

У свою чергу уряд Литви заявив, що білоруський вертоліт порушив кордон і вторглися в повітряний простір країни.

Раніше РБК-Україна писало, що Лукашенко привів війська у повну бойову готовність через "напруги" на зовнішньому кордоні.

Також повідомлялося, що президент Литви Гітанас Науседа назвав безпідставними заяви Лукашенка про нібито зовнішніх загроз.

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Новини України Олександр ЛукашенкоВолодимир ПутінБілорусь
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