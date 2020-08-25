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Совбез Беларуси принял постановление о стабилизации ситуации в стране

Минск, Вторник 25 августа 2020 14:10
Совбез Беларуси принял постановление о стабилизации ситуации в стране
Фото: протесты в Беларуси (nn.by)
Автор: Андрей Козловский

На данный момент текста постановления нет

В Национальном реестре правовых актов зарегистрирован документ, который имеет название "О мерах по стабилизации обстановки в Республике Беларусь". Это постановление Совета Безопасности №1 от 24 августа 2020 года.

Постановление опубликовано на государственном портале pravo.by.

На данный момент текста постановления нет. Документ будет опубликован на Национальном правовом интернет-портале в полночь 26 августа.

Отметим, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Напомним, вчера президенты Беларуси и Российской Федерации Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси.

Ранее РБК-Украина писало, что Лукашенко привел войска в полную боевую готовность из-за "напряжения" на внешней границе.

Также сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа назвал безосновательными заявления Лукашенко о якобы внешних угрозах.

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