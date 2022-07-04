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На співробітника "Укроборонпрому" завели справу. Він виправдовував вторгнення РФ

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Україна, Понеділок 04 липня 2022 17:07
На співробітника "Укроборонпрому" завели справу. Він виправдовував вторгнення РФ Фото: на співробітника "Укроборонпрому" завели справу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Інженеру одного з підприємств, яке входить до ДК "Укроборонпром", повідомлено про підозру. Він публічно виправдовував вторгнення російських солдатів в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний з початку повномасштабної війни поширював серед своїх колег думку, що "армія РФ захищає населення Донбасу".

Зазначається, що під час обшуків у чоловіка знайшли електронні носії інформації, на яких знаходилася документація оборонного підприємства, та предмети, схожі на вогнепальну зброю.

Нагадаємо, сьогодні, 4 липня, співробітники СБУ затримали ворожого агента. Злочинець збирав дані для ракетних ударів по Одеській області.

Також ми писали, що Служба безпеки провела спецоперацію, в ході якої нейтралізувала російську агентурну мережу в Києві.

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