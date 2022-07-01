ru ua
Пт, 01 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Збирали розвіддані щодо оборони Києва. СБУ затримала російських агентів

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 01 липня 2022 14:41
Збирали розвіддані щодо оборони Києва. СБУ затримала російських агентів Фото: СБУ затримала російських агентів (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безпеки провела багатоетапну спецоперацію, в ході якої нейтралізувала російську агентурну мережу в Києві. Шпигуни РФ збирали розвіддані з оборони столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"В результаті оперативних дій затримано 4 російських агента. Вони розвідували позиції ЗСУ, геолокацію стратегічних об'єктів, а також закликали українців підтримати окупантів. Ворожа група була сформована кадровим співробітником ГРУ полковником Владиславом Донцем для проведення вибухової діяльності проти України", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, Донцев перебував у складі окупаційного угруповання Росії на території Київської та Чернігівської областей і координував діяльність російських агентів.

Зазначається, що агентурна група була активована на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Так, двоє жителів Києва розвідували позиції ВСУ і розташування об'єктів критичної інфраструктури. Ще один житель столиці, який опинився колишнім співробітником правоохоронних органів Донецької області, відповідав за інформаційну пропаганду, яка поширювалася через інтернет-платформу.

В ході обшуків у зловмисників знайшли проросійську символіку, засоби зв'язку та електронні носії з інформацією.

Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозри за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах ВП) КК України. Шпигуни перебувають під вартою.

Нагадаємо, раніше українські спецслужби викрили російську агентуру ФСБ, до якої входили чиновники Кабміну та Торгово-промислової палати України. Агентна мережа вела розвідувально-підривну діяльність в органах влади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація
NEWS
Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня
Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня
DAILY
Олег Синєгубов: Ми готові до ймовірних нових спроб наступу на Харків
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Синєгубов: Ми готові до ймовірних нових спроб наступу на Харків