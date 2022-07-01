Збирали розвіддані щодо оборони Києва. СБУ затримала російських агентів

Служба безпеки провела багатоетапну спецоперацію, в ході якої нейтралізувала російську агентурну мережу в Києві. Шпигуни РФ збирали розвіддані з оборони столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

"В результаті оперативних дій затримано 4 російських агента. Вони розвідували позиції ЗСУ, геолокацію стратегічних об'єктів, а також закликали українців підтримати окупантів. Ворожа група була сформована кадровим співробітником ГРУ полковником Владиславом Донцем для проведення вибухової діяльності проти України", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, Донцев перебував у складі окупаційного угруповання Росії на території Київської та Чернігівської областей і координував діяльність російських агентів.

Зазначається, що агентурна група була активована на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Так, двоє жителів Києва розвідували позиції ВСУ і розташування об'єктів критичної інфраструктури. Ще один житель столиці, який опинився колишнім співробітником правоохоронних органів Донецької області, відповідав за інформаційну пропаганду, яка поширювалася через інтернет-платформу.

В ході обшуків у зловмисників знайшли проросійську символіку, засоби зв'язку та електронні носії з інформацією.