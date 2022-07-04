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На сотрудника "Укроборонпрома" завели дело. Он оправдывал вторжение РФ

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Украина, Понедельник 04 июля 2022 17:07
На сотрудника "Укроборонпрома" завели дело. Он оправдывал вторжение РФ Фото: на сотрудника "Укроборонпрома" завели дело (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Инженеру одного из предприятий, которое входит в ГК "Укроборонпром", сообщено о подозрении. Он публично оправдывал вторжение российских солдат в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый с начала полномасштабной войны распространял среди своих коллег мнение, что "армия РФ защищает население Донбасса".

Отмечается, что во время обысков у мужчины нашли электронные носители информации, на которых находилась документация оборонного предприятия, и предметы, похожие на огнестрельное оружие.

Напомним, сегодня, 4 июля, сотрудники СБУ задержали вражеского агента. Преступник собирал данные для ракетных ударов по Одесской области.

Также мы писали, что Служба безопасности провела спецоперацию, в ходе которой нейтрализовала российскую агентурную сеть в Киеве.

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