Россияне в течение четырех часов атаковали Шостку беспилотниками: какие последствия

Армия РФ в ночь на 19 массированно атаковала Шосткинскую общину Сумской области. Есть повреждения и разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram.

"Ночью Шосткинская громада снова подверглась массированному удару со стороны РФ. Почти в течение четырех часов россияне атаковали Шостку ударными БПЛА", - отметил он. В результате атаки врага разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Также есть повреждения в жилом секторе. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. "На месте работают профильные службы - продолжается обследование территории и ликвидация последствий ударов", - говорится в сообщении.