Полыхали несколько этажей: стало известно о последствиях удара РФ по Одессе (фото, видео)

В результате ночного удара дронов по многоэтажному зданию в Одессе горели несколько этажей. Одна женщина погибла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям ( ГСЧС ).

"Россия атаковала Одессу. Погиб один человек. В результате атаки вспыхнул пожар с 6 по 9 этаж 9-этажного жилого дома", - сообщили в ГСЧС.

Отмечено, что спасатели совместно с добровольцами ликвидировали возгорание. Из горящих квартир были спасены пять человек. Одна женщина погибла на месте.

"Из поврежденных квартир были эвакуированы домашние животные. Информация о пострадавших устанавливается", - добавили в ГСЧС, показав кадры с последствиями ночной атаки.