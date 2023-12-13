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Сотни россиян, танки и не только. В ВСУ рассказали о потерях России на Таврическом направлении

Среда 13 декабря 2023 12:24
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Сотни россиян, танки и не только. В ВСУ рассказали о потерях России на Таврическом направлении Фото: в ВСУ рассказали о потерях России на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 12 декабря, украинские военные ликвидировали еще 401 россиянина на Таврическом направлении. Также уничтожено более десятка танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

В течение суток враг:

  • нанес 3 авиаудара;
  • провел 80 боевых столкновений;
  • совершил 658 артобстрелов.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском и Марьинском направлениях", - добавляет Тарнавский.

Потери врага составили 401 человека. Также было уничтожено 28 единиц военной техники, в том же числе:

  • 13 танков;
  • 12 ББМ;
  • 1 артсистему.

"Еще 10 единиц техники врага повреждены", - добавил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 9 декабря, украинские воины ликвидировали еще 850 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 341 500 военных.

Тем временем пограничники Белгород-Днестровского отряда показали уничтожение очередного российского "Шахеда". "Приземлили" вражеский беспилотник в воду.

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