Сотни россиян, танки и не только. В ВСУ рассказали о потерях России на Таврическом направлении

Фото: в ВСУ рассказали о потерях России на Таврическом направлении (Getty Images)

За прошедшие сутки, 12 декабря, украинские военные ликвидировали еще 401 россиянина на Таврическом направлении. Также уничтожено более десятка танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

В течение суток враг: нанес 3 авиаудара;

провел 80 боевых столкновений;

совершил 658 артобстрелов. "Наши защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском и Марьинском направлениях", - добавляет Тарнавский. Потери врага составили 401 человека. Также было уничтожено 28 единиц военной техники, в том же числе: 13 танков;

12 ББМ;

1 артсистему. "Еще 10 единиц техники врага повреждены", - добавил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия". Потери России в войне Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 9 декабря, украинские воины ликвидировали еще 850 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 341 500 военных. Тем временем пограничники Белгород-Днестровского отряда показали уничтожение очередного российского "Шахеда". "Приземлили" вражеский беспилотник в воду.