Десять БПЛА и 850 оккупантов. Потери РФ в сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 13 декабря (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на утро среды, 13 декабря, составили 850 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 341500 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 танков, 10 БПЛА и 15 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.12.23 ориентировочно составили: личного состава - около 341 500 (+850) человек ликвидировано;

танков - 5682 (+18) ед.;

боевых бронированных машин - 10594 (+15) ед.;

артиллерийских систем - 8076 (+3) ед.;

РСЗО - 919 ед.;

средства ПВО - 605 ед.;

самолетов - 324 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6173 (+10) ед.;

крылатые ракеты - 1596 ед.;

корабли/катера - 22 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 10662 (+12) ед.;

специальная техника - 1176 (+6) ед. Ситуация на фронте На фронте за сутки зафиксировано 95 боевых столкновений. ВСУ продолжают отражать атаки россиян вблизи Авдеевки и на Марьинском направлении. В частности, по данным Института изучения войны, ВСУ контратаковали на Авдеевском направлении и откинули российские силы с позиций возле Степного.