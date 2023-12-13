Десять БПЛА и 850 оккупантов. Потери РФ в сутки
Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 13 декабря (Getty Images)
Потери России в войне в Украине на утро среды, 13 декабря, составили 850 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 341500 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 танков, 10 БПЛА и 15 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 341 500 (+850) человек ликвидировано;
- танков - 5682 (+18) ед.;
- боевых бронированных машин - 10594 (+15) ед.;
- артиллерийских систем - 8076 (+3) ед.;
- РСЗО - 919 ед.;
- средства ПВО - 605 ед.;
- самолетов - 324 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6173 (+10) ед.;
- крылатые ракеты - 1596 ед.;
- корабли/катера - 22 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 10662 (+12) ед.;
- специальная техника - 1176 (+6) ед.
Ситуация на фронте
На фронте за сутки зафиксировано 95 боевых столкновений. ВСУ продолжают отражать атаки россиян вблизи Авдеевки и на Марьинском направлении. В частности, по данным Института изучения войны, ВСУ контратаковали на Авдеевском направлении и откинули российские силы с позиций возле Степного.
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