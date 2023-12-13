Пограничники показали сбивание вражеского БпЛА, "приземлили" его в воду

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Госпогранслужбы.

"Меткими выстрелами пограничники Белгород-Днестровского отряда поразили вражеский "Шахед". Беспилотник упал в воду", - пишет пресс-служба Госпогранслужбы.

Ночная атака на Украину

В ночь на 13 декабря российские террористы в очередной раз атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. БпЛА были запущены из района Балаклавы - временно оккупированного Крыма. Все дроны были успешно уничтожены. Большинство "приземлили" над Одесской областью - в зоне ответственности воздушного командования "Юг".

Также ровно в 3 ночи враг нанес ракетный удар по Киеву. Все десять целей, которые летели в направлении города были сбиты зенитным ракетным подразделением. Сейчас тип ракет уточняется.

Обо всех подробностях и последствиях атаки на Киев можно прочитать в фоторепортаже РБК-Украина.