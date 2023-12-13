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Пограничники показали сбивание вражеского БпЛА, "приземлили" его в воду

Среда 13 декабря 2023 11:32
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Пограничники показали сбивание вражеского БпЛА, "приземлили" его в воду Фото: Пограничники показали сбивание вражеского БпЛА, "приземлили" его в воду (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники Белгород-Днестровского отряда продемонстрировали уничтожение российского "Шахеда". "Приземлили" беспилотник в воду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Госпогранслужбы.

"Меткими выстрелами пограничники Белгород-Днестровского отряда поразили вражеский "Шахед". Беспилотник упал в воду", - пишет пресс-служба Госпогранслужбы.

Ночная атака на Украину

В ночь на 13 декабря российские террористы в очередной раз атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. БпЛА были запущены из района Балаклавы - временно оккупированного Крыма. Все дроны были успешно уничтожены. Большинство "приземлили" над Одесской областью - в зоне ответственности воздушного командования "Юг".

Также ровно в 3 ночи враг нанес ракетный удар по Киеву. Все десять целей, которые летели в направлении города были сбиты зенитным ракетным подразделением. Сейчас тип ракет уточняется.

Обо всех подробностях и последствиях атаки на Киев можно прочитать в фоторепортаже РБК-Украина.

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