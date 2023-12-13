Сотні росіян, танки й не тільки. В ЗСУ розповіли про втрати Росії на Таврійському напрямку

Фото: в ЗСУ розповіли про втрати Росії на Таврійському напрямку (Getty Images)

Протягом минулої доби, 12 грудня, українські військові ліквідували ще 401 росіянина на Таврійському напрямку. Також знищили більше десятка танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Протягом доби ворог: завдав 3 авіаудари;

провів 80 бойових зіткнень;

здійснив 658 артобстрілів. "Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках", - додає Тарнавський. Втрати ворога склали 401 особу. Також було знищено 28 одиниць військової техніки, у тому ж числі: 13 танків;

12 ББМ;

1 артсистему. "Ще 10 одиниць техніки ворога пошкоджено", - додав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія". Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 9 грудня, українські воїни ліквідували ще 850 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 341 500 військових. Тим часом прикордонники Білгород-Дністровського загону показали знищення чергового російського "Шахеда". "Приземлили" ворожий безпілотник у воду.