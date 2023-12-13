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Сотні росіян, танки й не тільки. В ЗСУ розповіли про втрати Росії на Таврійському напрямку

Середа 13 грудня 2023 12:24
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Сотні росіян, танки й не тільки. В ЗСУ розповіли про втрати Росії на Таврійському напрямку Фото: в ЗСУ розповіли про втрати Росії на Таврійському напрямку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 12 грудня, українські військові ліквідували ще 401 росіянина на Таврійському напрямку. Також знищили більше десятка танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Протягом доби ворог:

  • завдав 3 авіаудари;
  • провів 80 бойових зіткнень;
  • здійснив 658 артобстрілів.

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках", - додає Тарнавський.

Втрати ворога склали 401 особу. Також було знищено 28 одиниць військової техніки, у тому ж числі:

  • 13 танків;
  • 12 ББМ;
  • 1 артсистему.

"Ще 10 одиниць техніки ворога пошкоджено", - додав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 9 грудня, українські воїни ліквідували ще 850 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 341 500 військових.

Тим часом прикордонники Білгород-Дністровського загону показали знищення чергового російського "Шахеда". "Приземлили" ворожий безпілотник у воду.

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