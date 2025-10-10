Сотни ракет для Украины доставили на месяцы раньше, - Минобороны Британии

Как отмечается, министр по вопросам оборонной готовности и промышленности Великобритании Люк Поллард возглавил торговую делегацию, которая на этой неделе посетила Киев с целью увеличения военной поддержки Украины.

"Важные для Украины ракеты доставлены на несколько месяцев раньше запланированного срока", - говорится в сообщении.

Это стало возможным после того, как крупнейший производитель дронов в Украине инвестировал 200 млн фунтов стерлингов в производство дронов в Великобритании, создав 500 рабочих мест.

Как проинформировали в оборонном ведомстве, эти ракеты, известные как легкие многоцелевые ракеты (LMM), обеспечивают защиту Украины от угроз с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

"Последний этап соглашения на сумму 1,6 млрд фунтов стерлингов, подписанного в начале года, позволит интегрировать эти ракеты, обеспечивающие победу в боях, в систему противовоздушной обороны Украины, что является важным шагом для развития собственных суверенных возможностей Украины", - рассказали в Британии.

Также Поллард добавил, что Великобритания усиливает свою непоколебимую приверженность к помощи Украине в защите от незаконного вторжения России.

"Только в этом году мы тратим 4,5 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку Украины, что является самой большой суммой за всю историю", - сказал он.