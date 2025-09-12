Глава МИД Британии в Киеве объявит о пакете зимней помощи на 190 млн долларов
Британский министр иностранных дел Иветт Купер приедет в Киев в пятницу 12 сентября. Это будет ее первая зарубежная поездка после назначения на должность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В рамках визита она объявит о выделении Украине 142 млн фунтов (193 млн долларов) зимней поддержки.
Купер встретится с президентом Владимиром Зеленским и высокопоставленными украинскими чиновниками. Она подтвердит приверженность Британии защите Украины от российской агрессии.
Дополнительный пакет помощи
"Безопасность Украины имеет ключевое значение для безопасности Великобритании", - заявила Купер.
Новый пакет финансирования является частью ранее объявленной программы помощи, стартовавшей в июне. Он включает 100 млн фунтов гуманитарной поддержки для прифронтовых сообществ и 42 млн фунтов на восстановление и защиту критических энергосистем, которые стали целью российских ударов.
Усиление сотрудничества
Визит состоится на фоне роста напряженности из-за вторжения российских дронов в воздушное пространство НАТО над Польшей.
Великобритания сообщила о планах наладить массовое производство украинских перехватчиков-дронов. Это должно помочь противостоять атакам России в рамках более широкого оборонного сотрудничества между Киевом и Лондоном.
Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заменил министра иностранных дел страны в своем правительстве. Вместо Дэвида Лемми должность главы МИД будет занимать Иветт Купер.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с новоназначенным министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер и сообщил о ее визите в Киев.