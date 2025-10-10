Сотні ракет для України доставили на місяці раніше, - Міноборони Британії

Сотні ракет протиповітряної оборони були доставлені в Україну на п'ять місяців раніше запланованого терміну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії.
Як зазначається, міністр з питань оборонної готовності та промисловості Великої Британі Люк Поллард очолив торгівельну делегацію, яка цього тижня відвідала Київ з метою збільшення військової підтримки України.
"Важливі для України ракети доставлено на кілька місяців раніше запланованого терміну", - йдеться у повідомленні.
Це стало можливим після того, як найбільший виробник дронів в Україні інвестував 200 млн фунтів стерлінгів у виробництво дронів у Великій Британії, створивши 500 робочих місць.
Як проінформували в оборонному відомстві, ці ракети, відомі як легкі багатоцільові ракети (LMM), забезпечують захист України від загроз з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.
"Останній етап угоди на суму 1,6 млрд фунтів стерлінгів, підписаної на початку року, дозволить інтегрувати ці ракети, що забезпечують перемогу в боях, в систему протиповітряної оборони України, що є важливим кроком для розвитку власних суверенних можливостей України", - розповіли у Британії.
Також Поллард додав, що Британія посилює свою непохитну прихильність до допомоги Україні в захисті від незаконного вторгнення Росії.
"Тільки цього року ми витрачаємо 4,5 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку України, що є найбільшою сумою за всю історію", - сказав він.
Нагадаємо, у вересні британський міністр закордонних справ Іветт Купер прибула до Києва та оголосила про пакет зимової допомоги на 190 млн доларів.
Раніше міністр оборони Британії Джон Гілі під час засідання "Рамштайну" заявив, що Велика Британія протягом року фінансуватиме виробництво тисячі дронів великої дальності для України.
Також повідомлялося, що українська компанія "Укрспецсистемс" побудує завод із виробництва дронів у Великій Британії.
Сьогодні ж стало відомо, що Україна та Велика Британія запланували спільне виробництво дронів-перехоплювачів для боротьби з роями "Шахедів", які Росія щодня використовує для атак.
Крім того, країна планує інші проекти з Україною, включаючи виробництво бомб.