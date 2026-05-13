Венгрия впервые вызвала российского посла из-за атаки РФ на Закарпатье

20:22 13.05.2026 Ср
Посол России должен прибыть "на ковер" утром в четверг
aimg Валерий Ульяненко
Венгрия впервые вызвала российского посла из-за атаки РФ на Закарпатье Фото: министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан (Getty Images)
МИД Венгрии впервые вызвал российского посла из-за воздушной атаки РФ на Закарпатье. Он должен прибыть "на ковер" в министерство утром в четверг, 14 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HVG.

Венгерский премьер Петер Мадьяр сделал заявление на первом заседании нового правительства Венгрии. На нем обсуждалась российская массированная атака на Украину, в том числе на Закарпатскую область.

"Правительство Венгрии решительно осуждает российское нападение на Закарпатье", - подчеркнул Мадьяр.

Он сообщил, что глава венгерского МИД Анита Орбан вызвала российского посла на встречу в четверг, 14 мая, в 11:30 из-за удара беспилотниками по Закарпатью.

Предыдущий министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ни разу не вызывал российского посла после атак РФ на Закарпатье.

Реакция президента Украины

Президент Украины отметил важный месседж Мадьяра по осуждению российской атаки на Украину.

"Москва вновь продемонстрировала, что является общей угрозой не только для Украины, но и для соседних стран и Европы в целом. Атака продолжается. Осуществлен запуск первых ракет", - подчеркнул президент.

Атака на Закарпатье

По данным местных властей, атака 13 мая стала одной из самых масштабных для региона за все время полномасштабной войны. Сообщается о попадании в объект промышленности и трансформатор на железнодорожной станции.

Председатель ОВА Мирослав Билецкий из-за угрозы повторных ударов призвал жителей Закарпатья находиться в безопасных местах.

Напомним, сегодня Словакия впервые закрывала границу с Украиной из-за угрозы масштабного обстрела Ужгорода и Закарпатской области. Это длилось около часа и сейчас пропуск осуществляется в штатном режиме.

Кроме того, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что атака по Украине продлится до обеда завтрашнего дня. Он предупредил, что враг осуществит ночью пуск ракет, после чего последует очередная волна дронов-камикадзе.

Сотни дронов, удары по Закарпатью и предупреждение ГУР: главное о массированной атаке РФ
