Венгрия впервые вызвала российского посла из-за атаки РФ на Закарпатье

МИД Венгрии впервые вызвал российского посла из-за воздушной атаки РФ на Закарпатье. Он должен прибыть "на ковер" в министерство утром в четверг, 14 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HVG .

Венгерский премьер Петер Мадьяр сделал заявление на первом заседании нового правительства Венгрии. На нем обсуждалась российская массированная атака на Украину, в том числе на Закарпатскую область.

"Правительство Венгрии решительно осуждает российское нападение на Закарпатье", - подчеркнул Мадьяр.

Он сообщил, что глава венгерского МИД Анита Орбан вызвала российского посла на встречу в четверг, 14 мая, в 11:30 из-за удара беспилотниками по Закарпатью.

Предыдущий министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ни разу не вызывал российского посла после атак РФ на Закарпатье.

Реакция президента Украины

Президент Украины отметил важный месседж Мадьяра по осуждению российской атаки на Украину.

"Москва вновь продемонстрировала, что является общей угрозой не только для Украины, но и для соседних стран и Европы в целом. Атака продолжается. Осуществлен запуск первых ракет", - подчеркнул президент.

Атака на Закарпатье

По данным местных властей, атака 13 мая стала одной из самых масштабных для региона за все время полномасштабной войны. Сообщается о попадании в объект промышленности и трансформатор на железнодорожной станции.

Председатель ОВА Мирослав Билецкий из-за угрозы повторных ударов призвал жителей Закарпатья находиться в безопасных местах.