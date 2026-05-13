На Закарпатье впервые перекрывали границу из-за атаки дронов
В среду, 13 мая, Словакия закрывала границу с Украиной из-за предупреждения о новых российских ударах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Финансовой администрации страны и комментарий спикера ГПСУ Андрея Демченко.
Словакия временно закрывала все пункты пропуска на границе с Украиной, ссылаясь на угрозу масштабного обстрела Ужгорода и Закарпатской области.
"Из соображений безопасности все пункты пропуска на границе с Украиной сегодня закрыты примерно с 15:00 до дальнейшего уведомления. Мы будем информировать вас о дальнейшем развитии событий", - говорится в заявлении.
Демченко рассказал, что в связи с тревогой в пределах Закарпатской области и фиксированием вражеских воздушных целей, контрольными службами в пределах области принимались решения по обеспечению безопасности людей. Это продолжалось около часа и сейчас пропуск осуществляется в штатном режиме.
Спикер ГПСУ отметил, что в первую очередь речь шла о действиях со стороны Украины, после чего следом принимала решение Словакия. Он отметил, что в пределах Закарпатья такое решение по безопасности принималось впервые.
Атака на Закарпатье
Местные власти отметили, что сегодняшняя атака стала одной из самых масштабных для региона с начала полномасштабной войны. Известно о попадании в объект промышленности и трансформатор на железнодорожной станции.
Председатель ОВА Мирослав Билецкий призвал жителей Закарпатья находиться в безопасных местах из-за угрозы повторных ударов.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что атака по Украине 13 мая не является случайной. По его словам, российский диктатор хочет таким образом затмить визит президента США Дональда Трампа в Китай.
Кроме того, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что атака по Украине продлится до обеда завтрашнего дня. Он предупредил, что враг осуществит ночью пуск ракет, после чего последует очередная волна дронов-камикадзе.