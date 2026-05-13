На Закарпатье впервые перекрывали границу из-за атаки дронов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Финансовой администрации страны и комментарий спикера ГПСУ Андрея Демченко.

Словакия временно закрывала все пункты пропуска на границе с Украиной, ссылаясь на угрозу масштабного обстрела Ужгорода и Закарпатской области.

"Из соображений безопасности все пункты пропуска на границе с Украиной сегодня закрыты примерно с 15:00 до дальнейшего уведомления. Мы будем информировать вас о дальнейшем развитии событий", - говорится в заявлении.

Демченко рассказал, что в связи с тревогой в пределах Закарпатской области и фиксированием вражеских воздушных целей, контрольными службами в пределах области принимались решения по обеспечению безопасности людей. Это продолжалось около часа и сейчас пропуск осуществляется в штатном режиме.

Спикер ГПСУ отметил, что в первую очередь речь шла о действиях со стороны Украины, после чего следом принимала решение Словакия. Он отметил, что в пределах Закарпатья такое решение по безопасности принималось впервые.

Атака на Закарпатье

Местные власти отметили, что сегодняшняя атака стала одной из самых масштабных для региона с начала полномасштабной войны. Известно о попадании в объект промышленности и трансформатор на железнодорожной станции.

Председатель ОВА Мирослав Билецкий призвал жителей Закарпатья находиться в безопасных местах из-за угрозы повторных ударов.