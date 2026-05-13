ua en ru
Ср, 13 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Украины Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Ударом по Украине Путин хочет затмить визит Трампа в Китай, - Зеленский

18:23 13.05.2026 Ср
2 мин
С начала суток зафиксировано уже более 800 вражеских дронов
aimg Валерий Ульяненко
Ударом по Украине Путин хочет затмить визит Трампа в Китай, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Массированная атака по Украине в среду, 13 мая, не является случайной. Российский диктатор хочет таким образом затмить визит президента США Дональда Трампа в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: Прилеты в Луцке, блэкаут в Коломые, погибшие в Ровно: что известно о последствиях атаки РФ

"Точно нельзя назвать случайностью одну из самых затяжных массированных российских атак против Украины как раз в то время, когда президент Соединенных Штатов прибыл с визитом в Китай - с визитом, от которого многие ожидают", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что "в этот непростой геополитический момент" страна-агрессор пытается испортить общий политический фон и "привлечь внимание к своему злу" за счет жизней украинцев и инфраструктуры Украины.

"Весь день сегодня россияне запускают волны "Шахедов" против наших регионов, и в частности целенаправленно в регионы, которые ближе всего к границам стран НАТО", - говорится в заявлении.

Зеленский отметил, что с начала суток было уже не менее 800 российских дронов и атака продолжается. Были попадания во многих областях.

"По состоянию на сейчас известно о десятках раненых, и среди них есть дети. К сожалению, шесть человек погибли", - отметил глава государства.

Отметим, Главное управление разведки сообщило, что РФ начала длительную серию ударов по критической инфраструктуре, энергетических объектах и зданиях органов власти.

Нынешняя атака является сложной по структуре и предусматривает несколько последовательных волн, во время которых будут задействовать не только дроны, но и ракеты. Эта тактика направлена на истощение украинской ПВО и причинение максимальных разрушений объектам жизнеобеспечения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация Китай Дональд Трамп Война в Украине Дрони
Новости
Закарпатье оказалось под самой большой атакой РФ с начала войны, - ОВА
Закарпатье оказалось под самой большой атакой РФ с начала войны, - ОВА
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес