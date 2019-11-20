УЄФА затвердив склад кошиків для жеребкування фінальної стадії Євро-2020

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Україна - в першій

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) затвердив склад кошиків для жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи-2020. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення, опубліковане на сайті організації.

Склад кошиків було визначено за рейтингом національних команд за підсумками відбірного етапу. Як повідомлялося раніше, Україна опинилася в першому кошику. Уже відомо, що одним із суперників стане збірна Нідерландів.

Кошик 1: Бельгія, Італія (господар), Англія (господар), Німеччина (господар), Іспанія (господар), Україна

Кошик 2: Франція, Польща, Швейцарія, Хорватія, Голландія (господар), Росія (господар)

Кошик 3: Португалія, Туреччина, Данія (господар), Австрія, Швеція, Чехія

Кошик 4: Уельс, Фінляндія, переможці стикових матчів шляхів А, В, С і D

Жеребкування групової стадії чемпіонату Європи відбудеться в Бухаресті в суботу, 30 листопада, о 19:00.

Останні власники чотирьох путівок стануть відомі в березні 2020 року за підсумками поєдинків плей-офф Ліги націй.

Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка завершили відбірковий цикл Євро-2020 без поразок.