Відбулося жеребкування стикових матчів Євро-2020

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Шістнадцять збірних розіграють чотири останні путівки до фінальної стадії

Відбулося жеребкування стикових матчів збірних, які не пробилися на Євро-2020 через груповий відбір, але стали кращими в групах Ліги Націй. Про це повідомляється на сайті УЄФА.

На даному етапі братимуть участь 16 команд, які й розіграють ще чотири путівки на головний європейський турнір.

Результати жеребкування:

Шлях А

Півфінал 1. Ісландія - Румунія

Півфінал 2. Болгарія - Угорщина

Шлях В

Півфінал 1. Боснія і Герцеговина - Північна Ірландія

Півфінал 2. Словаччина - Ірландія

Шлях C

Півфінал 1. Шотландія - Ізраїль

Півфінал 2. Норвегія - Сербія

Шлях D

Півфінал 1. Грузія - Білорусь

Півфінал 2. Північна Македонія

Переможці півфіналів зустрінуться у фіналі. Матчі 1/2 пройдуть 26 березня, а фінали плей-офф - 31 березня.

Всього у фінальній стадії Євро-2020 візьме участь 24 збірних. Раніше на турнір через кваліфікацію вийшли Австрія, Англія, Бельгія, Данія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Росія, Туреччина, Україна, Уельс, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія і Швеція.

Жеребкування групової стадії чемпіонату Європи відбудеться в Бухаресті в суботу, 30 листопада, о 19:00.

Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка завершили відбірковий цикл Євро-2020 без поразок.