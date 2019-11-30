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Збірна України дізналася суперників по групі на Євро-2020

Новини » Спорт     30.11.2019 - 19:55
Збірна України дізналася суперників по групі на Євро-2020
Фото: гравці збірної України (ffu.ua)

Четвертий суперник визначиться навесні наступного року

За підсумками жеребкування групового раунду чемпіонату Європи 2020 року збірна України дізналася імена команд, з якими зіграє на європейській першості. Про це повідомляється на сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Команда Андрія Шевченка зіграє в групі C. Як вже було відомо раніше, одним із суперників буде збірна Нідерландів. До групи також приєдналася Австрія. Четверта команда визначиться за підсумками стикових поєдинків. Це буде Румунія, Косово, Білорусь, Грузія чи Північна Македонія.

Матчі за участю збірної України в групі С відбудуться 14, 18 та 22 червня 2020 року. Команда "синьо-жовтих" проведе свої поєдинки в Бухаресті і Амстердамі.

Груповий етап завершиться 24 червня. В 1/8 фіналу вийдуть по дві кращі команди і чотири третіх місця.

Фінальний турнір чемпіонату Європи проходитиме з 12 червня по 12 липня, матчі вперше в історії будуть зіграні в 12 різних країнах по всьому континенту. Вирішальний поєдинок буде зіграний на стадіоні "Уемблі" в Лондоні.

Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка завершили відбірковий цикл Євро-2020 без поразок.

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