Плюс 27% за год: назван город, где цены на квартиры растут быстрее всего в Украине

В течение последнего года стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке Украины продемонстрировала уверенный рост в большинстве регионов. Согласно сравнению данных за февраль 2026 года к февралю 2025 года, цены поднялись на 10-20% в подавляющей части областных центров.

Подробнее о том, как изменились ценники на жилье в разных городах рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Лидером подорожания стал Тернополь (+27%), где жилье стоит более 51 тысячи долларов.

зафиксировано только в двух городах - . В Николаеве стоимость жилья за год осталась практически неизменной.

Где зафиксирован наибольший скачок цен

Самые высокие темпы роста медианной стоимости покупки жилья наблюдаются в Тернополе. За год цены там подскочили на 27%, достигнув отметки 51,3 тыс. долларов.

В перечень городов с существенным подорожанием также вошли:

Кропивницкий - рост на 23% (до 30,7 тыс. долларов);

рост на 23% (до 30,7 тыс. долларов); Одесса - рост на 22% (до 46,9 тыс. долларов);

рост на 22% (до 46,9 тыс. долларов); Ровно - рост на 20% (до 58,6 тыс. долларов).

Ситуация в Киеве и крупных городах

В Киеве медианная стоимость однокомнатной квартиры увеличилась на 18%. По состоянию на февраль 2026 года цена в Киеве составляет почти 79 тыс. долларов. Аналогичный рост на 18% зафиксирован в Ивано-Франковске (до 47,4 тыс. долларов).

В других областных центрах динамика выглядит так:

Черновцы - цены выросли на 17% (58,1 тыс. долларов);

- цены выросли на 17% (58,1 тыс. долларов); Сумы - на 15% (почти 23 тыс. долларов);

- на 15% (почти 23 тыс. долларов); Хмельницкий, Луцк и Львов - на 13%. Медианные цены составляют 39,5 тыс., 51,8 тыс. и 72,4 тыс. долларов соответственно;

- на 13%. Медианные цены составляют 39,5 тыс., 51,8 тыс. и 72,4 тыс. долларов соответственно; Харьков и Полтава - на 12% (24,5 тыс. и 39 тыс. долларов соответственно);

- на 12% (24,5 тыс. и 39 тыс. долларов соответственно); Житомир - на 11% (47,8 тыс. долларов).

Более умеренный рост продемонстрировали Чернигов и Днепр (+10%), Ужгород (+8%), а также Винница и Черкассы (+3%).

Города, где недвижимость подешевела

Несмотря на общую тенденцию, в трех городах динамика была иной. В Николаеве цена осталась на уровне прошлого года - около 20 тыс. долларов.

Снижение стоимости произошло только в двух областных центрах: