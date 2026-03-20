ua en ru
Пт, 20 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Плюс 27% за год: назван город, где цены на квартиры растут быстрее всего в Украине

06:40 20.03.2026 Пт
3 мин
За год стоимость квартир в большинстве городов выросла на 10-20%
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В Украине выросли цены на однокомнатные квартиры (freepik.com)

В течение последнего года стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке Украины продемонстрировала уверенный рост в большинстве регионов. Согласно сравнению данных за февраль 2026 года к февралю 2025 года, цены поднялись на 10-20% в подавляющей части областных центров.

Подробнее о том, как изменились ценники на жилье в разных городах рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Читайте также: В 2,5 раза дороже квартиры: сколько стоит аренда дома в Киеве и почему цены взлетели

Главное:

  • Медианные цены на однокомнатные квартиры в большинстве областных центров выросли на 10-20% за год.
  • Лидером подорожания стал Тернополь (+27%), где жилье стоит более 51 тысячи долларов.
  • В Киеве стоимость выросла на 18% и достигла отметки в почти 79 тысяч долларов.
  • Снижение цен зафиксировано только в двух городах - Запорожье и Херсоне.
  • В Николаеве стоимость жилья за год осталась практически неизменной.

Где зафиксирован наибольший скачок цен

Самые высокие темпы роста медианной стоимости покупки жилья наблюдаются в Тернополе. За год цены там подскочили на 27%, достигнув отметки 51,3 тыс. долларов.

В перечень городов с существенным подорожанием также вошли:

  • Кропивницкий - рост на 23% (до 30,7 тыс. долларов);
  • Одесса - рост на 22% (до 46,9 тыс. долларов);
  • Ровно - рост на 20% (до 58,6 тыс. долларов).

Ситуация в Киеве и крупных городах

В Киеве медианная стоимость однокомнатной квартиры увеличилась на 18%. По состоянию на февраль 2026 года цена в Киеве составляет почти 79 тыс. долларов. Аналогичный рост на 18% зафиксирован в Ивано-Франковске (до 47,4 тыс. долларов).

В других областных центрах динамика выглядит так:

  • Черновцы - цены выросли на 17% (58,1 тыс. долларов);
  • Сумы - на 15% (почти 23 тыс. долларов);
  • Хмельницкий, Луцк и Львов - на 13%. Медианные цены составляют 39,5 тыс., 51,8 тыс. и 72,4 тыс. долларов соответственно;
  • Харьков и Полтава - на 12% (24,5 тыс. и 39 тыс. долларов соответственно);
  • Житомир - на 11% (47,8 тыс. долларов).

Более умеренный рост продемонстрировали Чернигов и Днепр (+10%), Ужгород (+8%), а также Винница и Черкассы (+3%).

Города, где недвижимость подешевела

Несмотря на общую тенденцию, в трех городах динамика была иной. В Николаеве цена осталась на уровне прошлого года - около 20 тыс. долларов.

Снижение стоимости произошло только в двух областных центрах:

  • Херсон - падение на 2% (цена около 14,2 тыс. долларов);
  • Запорожье - самое большое падение на 7% (стоимость снизилась с 16 тыс. до 14,9 тыс. долларов).

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в прифронтовых городах Украины дома дешевеют и продаются по низким ценам, тогда как в относительно безопасных регионах, особенно на западе и в Киеве, стоимость жилья стремительно растет.

Также мы писали, что за последние годы однокомнатные квартиры больше всего подорожали в западных и центральных городах, тогда как в прифронтовых регионах рост был слабым или цены даже снизились в долларах. Главные причины - война, миграция и повышенный спрос на более безопасные области.

Больше по теме:
Жилье Цены на жилье Квартиры
Новости
Провал на 90 миллиардов: чем закончился саммит лидеров ЕС для Украины и есть ли "план Б"
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО