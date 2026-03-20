Плюс 27% за год: назван город, где цены на квартиры растут быстрее всего в Украине
В течение последнего года стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке Украины продемонстрировала уверенный рост в большинстве регионов. Согласно сравнению данных за февраль 2026 года к февралю 2025 года, цены поднялись на 10-20% в подавляющей части областных центров.
Подробнее о том, как изменились ценники на жилье в разных городах рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.
Главное:
- Медианные цены на однокомнатные квартиры в большинстве областных центров выросли на 10-20% за год.
- Лидером подорожания стал Тернополь (+27%), где жилье стоит более 51 тысячи долларов.
- В Киеве стоимость выросла на 18% и достигла отметки в почти 79 тысяч долларов.
- Снижение цен зафиксировано только в двух городах - Запорожье и Херсоне.
- В Николаеве стоимость жилья за год осталась практически неизменной.
Где зафиксирован наибольший скачок цен
Самые высокие темпы роста медианной стоимости покупки жилья наблюдаются в Тернополе. За год цены там подскочили на 27%, достигнув отметки 51,3 тыс. долларов.
В перечень городов с существенным подорожанием также вошли:
- Кропивницкий - рост на 23% (до 30,7 тыс. долларов);
- Одесса - рост на 22% (до 46,9 тыс. долларов);
- Ровно - рост на 20% (до 58,6 тыс. долларов).
Ситуация в Киеве и крупных городах
В Киеве медианная стоимость однокомнатной квартиры увеличилась на 18%. По состоянию на февраль 2026 года цена в Киеве составляет почти 79 тыс. долларов. Аналогичный рост на 18% зафиксирован в Ивано-Франковске (до 47,4 тыс. долларов).
В других областных центрах динамика выглядит так:
- Черновцы - цены выросли на 17% (58,1 тыс. долларов);
- Сумы - на 15% (почти 23 тыс. долларов);
- Хмельницкий, Луцк и Львов - на 13%. Медианные цены составляют 39,5 тыс., 51,8 тыс. и 72,4 тыс. долларов соответственно;
- Харьков и Полтава - на 12% (24,5 тыс. и 39 тыс. долларов соответственно);
- Житомир - на 11% (47,8 тыс. долларов).
Более умеренный рост продемонстрировали Чернигов и Днепр (+10%), Ужгород (+8%), а также Винница и Черкассы (+3%).
Города, где недвижимость подешевела
Несмотря на общую тенденцию, в трех городах динамика была иной. В Николаеве цена осталась на уровне прошлого года - около 20 тыс. долларов.
Снижение стоимости произошло только в двух областных центрах:
- Херсон - падение на 2% (цена около 14,2 тыс. долларов);
- Запорожье - самое большое падение на 7% (стоимость снизилась с 16 тыс. до 14,9 тыс. долларов).
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в прифронтовых городах Украины дома дешевеют и продаются по низким ценам, тогда как в относительно безопасных регионах, особенно на западе и в Киеве, стоимость жилья стремительно растет.
Также мы писали, что за последние годы однокомнатные квартиры больше всего подорожали в западных и центральных городах, тогда как в прифронтовых регионах рост был слабым или цены даже снизились в долларах. Главные причины - война, миграция и повышенный спрос на более безопасные области.