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Sony откажется от дисков: новые игры PlayStation будут продавать только онлайн

11:19 02.07.2026 Чт
3 мин
Цифровые магазины для классических консолей также закроют
aimg Ольга Завада
Sony откажется от дисков: новые игры PlayStation будут продавать только онлайн PlayStation перейдет на "цифру" (фото: Unsplash)
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Sony Interactive Entertainment официально подтвердила радикальное изменение своей стратегии: с января 2028 компания полностью прекращает выпуск новых игр на физических дисках. Все будущие релизы для консолей PlayStation будут доступны только в цифровом формате.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на PlayStation Blog .

Смерть вторичного рынка

В Sony объяснили такое решение глобальным смещением потребительских интересов в сторону облачных решений и онлайн-дистрибуции. В прошлом году продажа физических копий принесла компании лишь 3% от общего дохода.

Новая стратегия не затронет диски, выпущенные до января 2028 года, однако все последующие новинки будут продаваться только как цифровые копии или в виде карт с кодами для загрузки в розничных сетях.

Главные последствия отказа от физических дисков:

Удар по вторичному рынку. Геймеры больше не могут перепродавать, обменивать или давать почитать друзьям новые диски для PS5. Это полностью уничтожит бизнес многих специализированных ритейлеров и магазинов игр.

Намек на архитектуру PS6. Выпуск консоли PS5 Pro без встроенного дисковода и новые ограничения фактически подтверждают слухи, что будущее поколение PlayStation 6 проектируется как чисто цифровая платформа.

Индустриальный тренд. Sony стала первой, кто назвал точные термины, однако аналогичные шаги уже делает Microsoft из Xbox, Nintendo (через неполные файлы на картриджах), а Rockstar Games заранее анонсировала исключительно цифровой релиз ожидаемой GTA 6.

Читайте больше : GTA 6 останется на 30 FPS: почему не спасет даже PS5 Pro

Проблема "иллюзии собственности" и закрытие старых магазинов

Эксперты и гейм-сообщество встретили новость волной критики из-за юридических нюансов цифровых покупок. Покупая игру в PlayStation Store, пользователь получает не саму игру, а только временную лицензию на доступ, которую Sony может отозвать в любой момент.

Компания уже демонстрировала это на практике, когда по истечении срока лицензионных сделок просто удаляла приобретенные фильмы и сериалы Discovery из частных библиотек покупателей.

Одновременно с новостью о "смерти" дисков Sony нанесла второй удар по ретро-геймерам, объявив график закрытия магазинов PlayStation Store для устаревших систем.

Сроки закрытия цифровых магазинов PS3 и PS Vita :

Август 2026 года. Первая волна закрытия магазина на PS3 стартует в некоторых странах Латинской Америки.

Конец 2026 года. Ограничения на приобретение нового контента распространятся на дополнительные рынки Латинской Америки и Ближнего Востока.

Июль 2027 года. Полное глобальное закрытие PlayStation Store для PS3 и PS Vita по всему миру, включая США и Европу.

После наступления этих дат пользователи не смогут покупать новые цифровые игры или дополнения на этих устройствах.

В Sony заверили, что загружать ранее купленный контент из облака можно будет и дальше, однако добавили тревожную оговорку - "в ближайшем обозримом будущем".

По всей вероятности, это не дает геймерам никаких долгосрочных гарантий сохранения цифровых коллекций.

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