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Покупать гаджеты стало невыгодно: Apple, Valve и Microsoft резко подняли цены

10:19 26.06.2026 Пт
3 мин
Масштабный кризис на рынке цифровой памяти может продолжаться до 2030 года
aimg Ольга Завада
Покупать гаджеты стало невыгодно: Apple, Valve и Microsoft резко подняли цены Новые аксессуары становятся слишком дорогими для покупки (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Apple, Microsoft и Valve объявили о массовом и беспрецедентном повышении цен на аппаратное обеспечение. Эксперты призывают пользователей отказаться от покупки новых гаджетов в пользу ремонта и восстановленной техники.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Engadget .

Ранее генеральный директор Apple Тим Кук в комментарии WSJ заявил , что ситуация стала "незащищенной".

"Я никогда не видел ничего подобного ни в одной сфере более чем за 40 лет", - заявил CEO техногиганта.

Масштабы удорожания: от консолей до ноутбуков

Сегодня в мире существует ограниченное количество компаний, способных производить передовые процессоры и чипы памяти, однако они не в состоянии удовлетворить спрос. Поэтому ведущие бренды существенно переписали ценники:

Valve: домашняя игровая система Steam Machine получила стартовую цену в 1049 долларов без контроллера в комплекте. Компания признала, что консоль "значительно превышает желаемую стоимость".

Microsoft повысила на 150 долларов стоимость консоли Xbox Series X на 1 ТВ. В свою очередь, ценники ноутбуков Surface выросли до 600 долларов.

Apple: повышение цен уже вступило в силу в США для iPad, Mac, домашних продуктов и гарнитуры Vision Pro.

Базовый iPad подорожал с 349 до 449 долларов, новый компьютер MacBook Neo с рос в цене с 599 до 669 долларов, а Apple Vision Pro теперь стоит 3699 долларов – на 200 долларов больше.

Наибольший удар пришелся на Mac Studio: версия с M4 Max стартует с 2499 долларов (вместо 1999), а модификация с M3 Ultra взлетела в цене на 1300 долларов - до 5299 долларов.

В США цены на iPhone, Apple Watch и AirPods остаются неизменными до сентябрьских анонсов, однако на рынках Европы и Южной Америки подорожание уже произошло. В частности, во Франции базовый iPhone 17 за несколько дней подорожал с 899 до 969 евро.

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Движение "Делай и заплати" как ответ на RAMpocalypse

Во время Второй мировой войны в Великобритании действовала правительственная кампания Make Do and Mend ("Работай и делай заплаты"), которая учила граждан самостоятельно ремонтировать одежду для уменьшения количества отходов.

Аналитики считают, что в условиях современного RAMpocalypse потребителям следует вернуться к этой философии и коллективно отказаться от покупки новых девайсов на ближайшие год-два без насущной надобности.

"Если рынок безропотно примет новые цены, они уже не снизятся даже после вздутия ИИ-пузыря", - отмечают эксперты.

Кроме того, появляются бренды, занимающиеся ремонтом или сборкой техники с нуля. Например, смартфоны Fairphone можно самостоятельно разобрать и собрать в считанные минуты, а ноутбуки Framework подвергаются полной разборке без специальных навыков.

Если устройство не подлежит восстановлению, первым шагом потребителей может стать обращение в магазины восстановленной техники.

Покупка сертифицированных устройств прошлогодних флагманских линеек с хорошими скидками и поддержка местных независимых мастерских станут надежными способами вернуть контроль над собственными финансами и гаджетами.

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