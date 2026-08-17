Причиной падения Су-24М в Хмельницкой области могла быть птица
Продолжается расследование обстоятельств падения военного самолета Су-24М в Хмельницкой области. Есть версия о причине авиакатастрофы, в которой погибли два пилота.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Государственного бюро расследований.
Причины падения Су-24М
Специалисты завершили расшифровку бортового регистратора самолета.
Также следователи:
- получили результаты служебного расследования, проведенного командованием Воздушных Сил ВСУ,
- назначили дополнительную авиационно-техническую экспертизу.
По данным бортового регистратора, во время полета отказали элементы системы управления на левом крыле.
После этого самолет потерял управляемость и стал вращаться вокруг своей оси. Он падал с высоты более 600 метров, а его скорость достигала 809 км/ч.
Фото: место падения Су-24М в Хмельницкой области (dbr.gov.ua)
По предварительным выводам служебного расследования Воздушных Сил ВСУ, причиной повреждения самолета мог стать внешний фактор - столкновение с птицей. В то же время эта версия еще нуждается в экспертном подтверждении.
Что должна установить экспертиза
Эксперты должны дать ответы на вопросы:
- могли ли обнаруженные повреждения повлечь критическую потерю управляемости,
- имел ли экипаж техническую возможность восстановить контроль над самолетом и предотвратить катастрофу.
Специалисты также проверят другие возможные версии и должны определить непосредственную техническую причину падения Су-24М.
Окончательные выводы о причинах авиакатастрофы будут сделаны после завершения всех назначенных экспертиз.
Авиакатастрофа в Хмельницкой области
Напомним, трагедия произошла 16 июня 2026 около 19:00 вблизи одного из населенных пунктов Хмельницкой области.
Самолет выполнял в тот день второй вылет. Оба члена экипажа погибли.
Ранее РБК-Украина писало, что правоохранители расследуют авиакатастрофу военного самолета Су-24М в Шепетовском районе Хмельниччины. Начато расшифровку бортового самописца.