Sony відмовиться від дисків: нові ігри PlayStation продаватимуть лише онлайн

Sony Interactive Entertainment офіційно підтвердила радикальну зміну своєї стратегії: з січня 2028 року компанія повністю припиняє випуск нових ігор на фізичних дисках. Усі майбутні релізи для консолей PlayStation будуть доступні лише у цифровому форматі.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на PlayStation Blog .

Смерть вторинного ринку

У Sony пояснили таке рішення глобальним зміщенням споживчих інтересів у бік хмарних рішень та онлайн-дистрибуції. Торік продаж фізичних копій приніс компанії лише 3% від загальних прибутків.

Нова стратегія не зачепить диски, випущені до січня 2028 року, проте всі наступні новинки продаватимуться лише як цифрові копії або у вигляді карток із кодами для завантаження у роздрібних мережах.

Головні наслідки відмови від фізичних дисків:

Удар по вторинному ринку. Геймери більше не зможуть перепродавати, обмінювати або давати почитати друзям нові диски для PS5. Це повністю знищить бізнес багатьох спеціалізованих ритейлерів та магазинів вживаних ігор.

Натяк на архітектуру PS6. Випуск консолі PS5 Pro без вбудованого дисковода та нові обмеження фактично підтверджують чутки про те, що майбутнє покоління PlayStation 6 проєктується як суто цифрова платформа.

Індустріальний тренд. Sony стала першою, хто назвав точні терміни, проте аналогічні кроки вже робить Microsoft з Xbox, Nintendo (через неповні файли на картриджах), а Rockstar Games заздалегідь анонсувала виключно цифровий реліз очікуваної GTA 6.

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Проблема "ілюзії власності" та закриття старих крамниць

Експерти та гейм-спільнота зустріли новину хвилею критики через юридичні нюанси цифрових покупок. Купуючи гру у PlayStation Store, користувач отримує не саму гру, а лише тимчасову ліцензію на доступ, яку Sony може відкликати у будь-який момент.

Компанія вже демонструвала це на практиці, коли через закінчення терміну ліцензійних угод просто видаляла придбані фільми та серіали Discovery з приватних бібліотек покупців.

Одночасно з новиною про "смерть" дисків Sony завдала удару по ретро-геймерам, оголосивши графік закриття магазинів PlayStation Store для застарілих систем.

Терміни закриття цифрових магазинів PS3 та PS Vita:

Серпень 2026 року. Перша хвиля закриття магазину на PS3 стартує у деяких країнах Латинської Америки.

Кінець 2026 року. Обмеження на купівлю нового контенту поширяться на додаткові ринки Латинської Америки та Близького Сходу.

Липень 2027 року. Повне глобальне закриття PlayStation Store для PS3 та PS Vita в усьому світі, включно зі США та Європою.

Після настання цих дат користувачі більше не зможуть купувати нові цифрові ігри чи доповнення на цих пристроях.

У Sony запевнили, що завантажувати раніше куплений контент із хмари можна буде й надалі, проте додали тривожне застереження - "у найближчому осяжному майбутньому".

Ймовірно, це не дає геймерам жодних довгострокових гарантій збереження цифрових колекцій.