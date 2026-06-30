GTA 6 останется на 30 FPS: почему не спасет даже PS5 Pro

Начало предзаказов и новые скриншоты GTA 6 оживили споры о фреймрейте. Режим 60 FPS на актуальном поколении консолей маловероятен - все из-за сложной симуляции, перегружающей процессор.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на разбор Digital Foundry .

Почему симуляция ограничивает FPS?

Основная причина скепсиса специалистов заключается не в графическом процессоре (GPU), а в колоссальной нагрузке на центральный процессор (CPU).

Серия GTA традиционно известна своими трудными системами симуляции живого мира, и шестая часть выводит эту сложность на принципиально новый уровень.

Аналитики выделяют несколько критических факторов, мешающих достижению высокой частоты кадров:

Сложная симуляция города: уровень детализации улиц, плотность толпы и поведение ИИ в Leonida выглядят значительно масштабнее аналогичных систем в Dragon's Dogma 2 или Baldur's Gate 3, где консольные процессоры уже работают на грани возможностей.

Скорость передвижения: в отличие от классических ролевых игр, в GTA 6 игроки перемещаются по суше, воде и воздуху на огромных скоростях. Это требует мгновенного просчета сложной физики автомобилей и быстрой подгрузки ассетей в память.

Исторический подход Rockstar: студия всегда предпочитала максимальную визуальную безупречность и передовые технологии (вроде трассировки лучей) при стабильных 30 кадрах в секунду.

Все их прошлые хиты - от GTA 4 до Red Dead Redemption 2 - выходили на консолях именно с таким ограничением.

Слухи и якобы истоки от ритейлеров о наличии отдельных режимов "Качество" и "Производительность" эксперты называют обычным шаблонным текстом (или описанием от ИИ), автоматически добавляемым ко всем современным релизам для PS5.

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Бессилие PS5 Pro и лучшая альтернатива для геймеров

Многие игроки надеются на недавно выпущенную консоль PS5 Pro, считая ее главным спасителем для 60 FPS. Однако в Digital Foundry напоминают об архитектурных нюансах этой платформы.

Улучшенная консоль Sony предлагает мощный графический чип, аппаратное ускорение трассировки лучей и фирменный ШИ-апскейлер PSSR, однако при этом имеет лишь минимальный прирост мощности центрального процессора.

Поскольку апскейлинг изображение никак не помогает разгрузить CPU, кардинально изменить ситуацию про-версия не сможет.

Единственным реалистичным компромиссом в этой ситуации аналитики видят внедрение специального режима 40 FPS для экранов с поддержкой 120 Гц.

С точки зрения времени кадра (фреймтайма), 40 FPS - это ровно половина пути (25 мс) между медленными 30 FPS (33,3 мс) и быстрыми 60 FPS (16,7 мс).

Такое решение, считают гейм-аналитики, позволит сохранить графику от Rockstar и одновременно обеспечит более плавный игровой процесс, чем стандартные консольные ограничения прошлых лет.