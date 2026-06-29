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31 час работы ради GTA 6: сколько стоит игра для украинцев

13:09 29.06.2026 Пн
2 мин
Нашим геймерам сложнее всего позволить себе желаемый релиз
aimg Ольга Завада
31 час работы ради GTA 6: сколько стоит игра для украинцев Украинцам приходится работать на GTA в 19 раз дольше (скриншот: XpertThief)
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Украина оказалась на последнем месте среди стран Европы в рейтинге доступности будущей игры Grand Theft Auto VI. Чтобы приобрести базовое издание, нашему специалисту придется непрерывно работать более 31 часа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование The World in Maps .

Пропасть в доходах - рейтинг доступности в Европе

Аналитики компании The World in Maps решили сравнить мировые цены на игру со средней чистой почасовой заработной платой в разных европейских государствах.

Результаты оказались неутешительными для нашего региона, ведь Украина продемонстрировала самый плохой результат на континенте.

Для сравнения, возглавившему этот список жителю Люксембурга нужно провести на рабочем месте всего лишь 1,5 часа, чтобы без проблем позволить себе покупку лицензионной копии.

То есть украинцам приходится работать ради развлечения почти в 19 раз дольше.

В других европейских странах ситуация с покупкой стандартной версии выглядит так:

  • Германия - 2,32 часа работы;
  • Франция - 2,67 часа;
  • Великобритания - 4,99 часа;
  • Польша - 5,25 часа;
  • Румыния - 5,9 часа;
  • Молдова - 19,9 часа.

31 час работы ради GTA 6: сколько стоит игра для украинцев

Официальная статистика от исследователей The World in Maps (скриншот: maven.mapping)

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Сколько стоит билет в Vice City?

Официальный релиз долгожданной игры от разработчиков Rockstar Games запланирован на 19 ноября 2026 года.

Несмотря на то, что до выхода игры остается время, издатели уже открыли официальные предварительные заказы, но только для владельцев консолей PlayStation 5, а также Xbox Series X и Xbox Series S.

Тем, кто предпочитает гейминг на ПК, придется подождать - их версия появится позже.

В настоящее время установлены следующие официальные цены на цифровые копии:

  • Базовое стандартное издание обойдется игрокам в 3499 гривен (79,99 долларов);
  • Расширенное издание Premium Edition стоит 4299 гривен (99,99 долларов).

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