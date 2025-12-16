ua en ru
Солнце на западе и туманы в регионах: чего сегодня ждать от погоды

Украина, Вторник 16 декабря 2025 07:00
UA EN RU
Солнце на западе и туманы в регионах: чего сегодня ждать от погоды Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 16 декабря (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине во вторник, 16 декабря, установится антициклональная погода - осадков не ожидается ни в виде дождя, ни снега. Причиной этого станет антициклон Frieda.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Несмотря на отсутствие осадков, в ряде регионов возможны туманы, которые будут повышать влажность воздуха. В то же время в западных областях прогнозируют солнечные прояснения.

Температурный фон будет оставаться умеренно теплым. В большинстве регионов Украины днем столбики термометров будут колебаться в пределах от +4 до +7 градусов. В восточных областях, а также на Днепропетровщине, Запорожье и Полтавщине температура составит от -1 до +2 градусов.
Солнце на западе и туманы в регионах: чего сегодня ждать от погоды

Погода в Киеве

В Киеве 16 декабря осадков не будет: ночью температура повысится до +2 градусов, днем ожидается около +5 градусов.

Диденко отмечает, что в ближайшие дни в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление. Существенных осадков не прогнозируется, сильных морозов также не ожидается: ночью возможны незначительные "минусы", зато днем температура будет держаться в пределах от +3 до +7 градусов.

Ранее в Украинском гидрометеорологическом центре опубликовали краткую климатическую характеристику декабря и озвучили предварительный прогноз на начало зимы в Украине.

Также специалисты УкрГМЦ рассказали, кто в мире занимается долгосрочными прогнозами погоды, от чего они зависят и какой в целом может быть нынешняя зима. Отдельно эксперты обратили внимание на тревожные климатические тенденции, изменения погоды в Антарктиде, возможные угрозы от таяния ледников для Украины и последствия изменения климата, которые уже ощущаются.

