Сонце на заході й тумани в регіонах: чого сьогодні чекати від погоди

В Україні у вівторок, 16 грудня, встановиться антициклональна погода - опадів не очікується ані у вигляді дощу, ані снігу. Причиною цього стане антициклон Frieda.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Попри відсутність опадів, у низці регіонів можливі тумани, які підвищуватимуть вологість повітря. Водночас у західних областях прогнозують сонячні прояснення.

Температурний фон залишатиметься помірно теплим. У більшості регіонів України вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +4 до +7 градусів. У східних областях, а також на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Полтавщині температура становитиме від -1 до +2 градусів.



Погода у Києві

У Києві 16 грудня опадів не буде: вночі температура підвищиться до +2 градусів, удень очікується близько +5 градусів.

Діденко зазначає, що в найближчі дні в Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск. Істотних опадів не прогнозується, сильних морозів також не очікується: вночі можливі незначні "мінуси", натомість удень температура триматиметься в межах від +3 до +7 градусів.